AI 貨運、暑假客運雙引擎發威航空四雄迎最旺旺季

AI伺服器、半導體設備等高科技產品需求持續爆發，推升航空貨運價量齊揚；另一方面，暑假出國熱潮同步升溫，歐洲、日本、韓國航線訂位火熱，讓華航（2610）、長榮航（2618）、星宇航空（2646）及台灣虎航（6757）形成「貨運、客運雙引擎」同步起飛的新榮景。華航今天股價領軍走強，最高來到21.3元，漲幅達4.4%，台灣虎航漲幅達3%，長榮航空、星宇航空漲幅達2%。

最新市場報價顯示，台灣出口北美航空貨運價格再度上漲約10%，每公斤來到330元左右，創下今年新高。業界分析，本波漲勢主要來自兩大動能，一是美國關稅期限倒數，全球貨主加速出貨；二是AI產業持續擴大投資，帶動伺服器、GPU、半導體設備及高階零組件大量空運需求，推升艙位供不應求。

台灣掌握全球AI伺服器供應鏈核心地位，也成為本波空運熱潮最大受惠者之一。華航與長榮航空擁有國內最大貨機機隊，在AI供應鏈出貨需求支撐下，貨運業務持續維持高檔，成為今年營運成長的重要支柱。

就在貨運市場火熱之際，客運市場也提前迎來暑假旺季。今年5月雖仍屬航空業傳統淡季，但國人出國意願絲毫未減，7、8月暑假旺季訂位率普遍已達九成左右，優於市場預期。

其中，歐洲長程線成為今年暑假最熱門戰場。華航表示，羅馬、維也納、法蘭克福、布拉格、雪梨及布里斯本等熱門航點平均載客率均超過85%，隨著暑假旅遊旺季及世足賽等大型國際活動帶動需求，歐洲與北美航線訂位表現最為熱絡。

長榮航空則持續展現「淡季不淡」實力。6月26日正式開航「桃園－華盛頓特區」直飛航線，串聯台灣AI科技產業聚落與美國政治、經濟核心區域；由於部分歐洲市場供給受限，旅客需求進一步集中，推升歐洲線載客率維持高檔；北美線也同步受惠暑假旅遊及商務需求增溫，整體客運表現穩健向上。

近年快速崛起的星宇航空則持續擴張國際版圖。隨著第8架A330neo交機，機隊規模增至33架，除增班熱門航線外，8月也將正式開航首條歐洲航線「台北－布拉格」，正式加入歐洲航線競爭。

至於國內唯一低成本航空台灣虎航，則持續受惠日本旅遊熱潮。暑假自由行、親子旅遊及學生客群大量出籠，日本、韓國及東南亞航線維持高載客率，穩坐國人亞洲旅遊首選航空之一。

市場人士分析，在7月24日美國關稅期限到來前，全球供應鏈搶運潮仍將持續，加上AI產業需求未見降溫，航空貨運市場有望維持高檔；客運方面則有暑假出國潮支撐。在貨運與客運兩大市場同步暢旺下，華航、長榮航、星宇航空及台灣虎航今年第三季營運表現值得期待，航空業正式迎來最強旺季。

華航即將迎接全新客機波音787機隊，客艙設計同步帶來嶄新面貌，將吸引更多旅客搭乘華航。華航提供

星宇航空今年8月也將正式開航首條歐洲航線「台北－布拉格」，正式加入歐洲航線競爭。星宇航空提供