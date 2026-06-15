台股大漲資金找出口！高資產族獲利了結 這類產品成換屋新寵

台股2026年以來加權指數大漲逾15,000點、漲幅逾五成，躍居全球第五大市場。在台股持續強勢的狀況下，不少高資產族群居高思危，選擇將部分獲利了結資金轉向不動產，尤其青睞具備優質地段、品牌實力及完善產品規劃支撐的核心區住宅。專家表示，歷經央行信用管制近一年九個月，市場需求並未消失，而是被壓抑、遞延，隨著資金重新尋找穩健配置標的，累積許久的換屋與置產能量正逐步回到新成屋市場。

住商不動產七期南屯加盟店協理黃盟翔分析，目前市場主力買方多為高資產族群、科技業高收入客層及二次換屋族為主，資金已不再是考量主因，反而是以「可立即享受」為首要考量，新成屋除了具眼見為憑的優勢外，也可免去預售屋動輒四至五年的等待期，因此凡是具備品牌力、建築品質與保值性的新成屋個案，往往更容易獲得這類買方青睞，預期將成為當前市場的主力。

市場觀察，由品牌建商冠德建設推出的「冠德崇德綻」最受矚目，該案位於崇德大道，採先建後售模式，規劃39至59坪、3至4房格局，另有最大可達118坪的合併戶產品，根據內政部實價登錄資料顯示，目前最高成交單價為每坪72.57萬元。

不僅如此，「冠德崇德綻」從公設配置與建築設計延伸中大坪數住宅的生活質感。社區規劃約700坪公設會館，配置47米門廳、三水道室內溫水泳池、健身房、高爾夫球室、圖書館及遊戲室等設施，回應高資產自住客對休閒、運動與家庭生活的多元需求；住宅設計則導入跳島錯層宜居陽台與複層大露台，透過立面層次與空間延伸感，強化居住尺度與產品辨識度。

冠德崇德綻執行協理黃瑄履也分享，目前不少二次換屋族持有屋齡約12至15年的住宅，隨著家庭結構改變、子女長大或逐步進入退休階段，對空間尺度、建築品質與生活機能有更高要求。相較仍需等待數年交屋的預售案，地段佳、由品牌建商推出且產品完成度高的新成屋，更能滿足換屋族「不想再等」的需求，也讓核心區新成屋逐漸成為高資產家庭重新配置資產的重要標的。

無獨有偶，位於單元二重劃區的「陸府續森」同樣採先建後售模式，規劃58至108坪、純三房格局，以大坪數產品與品牌規劃吸引高資產買盤，目前已有三戶成交總價突破一億元。

另一近期剛交屋的指標案「精銳Sky One」，同樣位於單元二重劃區，基地銜接七期與新市政中心，並可快速串連國道一號與台74線，規劃50至60坪、3至4房產品，目前最高成交單價為每坪79.48萬元。反映出高總價住宅市場中，買方決策更仰賴品牌、地段與實際產品表現；具備成熟生活圈支撐與稀缺中大坪數規劃的新成屋或先建後售個案，更容易吸引重視居住品質與資產穩定性的高端買方進場。

先建後售、新成屋指標新案一覽表。資料來源／實價登錄