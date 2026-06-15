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太普高日本開發案吃補、受惠熊本觀光客大增九倍 長期價值看俏

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導
太普高董事長呂金發看好日本熊本布局。記者林政鋒攝影
太普高董事長呂金發看好日本熊本布局。記者林政鋒攝影

太普高（3284）跨海日本的土地開發案大進補。受惠台積電（2330）進駐，帶動熊本部分區域觀光客人口暴增達當地人口的9倍，引發當地政府打算開徵住宿稅；太普高在熊本的飯店型與住宅型土地開發案含金量大增，中長期投資價值浮現。

法人表示，太普高公司治理到位，產銷營運走在上坡道路，近期更進一步啟動組織變革與產業升級，新成立製造、建設及海外事業部三大營運體系，同時投入2億元擴建新廠，搶攻歐美環保印刷版材市場商機。

預期新產線明年量產，產能將較現有規模提升1.5倍，加上日本熊本房地產開發案逐步推進，太普高正從傳統印刷材料廠，蛻變為兼具製造、建設與海外資產布局的多元化企業。

更值得關注的是，日本「讀賣新聞」揭露，隨著台積電進駐日本熊本縣，當地商務與觀光需求快速成長，熊本縣大津町擬開徵每人每晚200日圓的住宿稅，全案預計最快今年9月向議會提出相關條例草案。

主因在於，太津町統計台積電進駐後，住宿人數爆發式增長。2023年度當地7家主要飯店的住宿達到31.4萬人次，相當於該町總人口的9倍，與2021年度相比暴增了10萬人次以上，預期未來人數還會持續上升，町政府已定下目標，期望在2029年度將住宿人數提升至54萬人次。

法人表示，這股趨勢代表太普高在熊本的二大開發案，將充分享受到「觀光客暴增紅利」，原本訂定的房屋銷售價格有機會再調高，對太普高中長期挹注十分可觀。

太普高董事長呂金發表示，日本熊本第一個開發案目前已正式進入試挖程序，建照有機會於今年第三季取得，第四季展開實質工程，太普高將保留大部分資產長期持有，透過穩定租金收益創造現金流，正式跨入收益型不動產經營領域。

此外，位於台積電熊本廠周邊的第二案，目前也同步規劃中，未來將結合飯店型產品與住宅銷售模式，採取「持有加銷售」雙軌策略，建立更完整的海外營運模式。

熊本

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