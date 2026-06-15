雲品搶高端客！58萬包下30間房 「了了礁溪」推包館服務

雲品（2748）搶攻頂級包館商機，旗下宜蘭精品旅宿「了了礁溪」推出全新包館方案，平日58萬元起即可包下館內30間客房，鎖定企業獎勵旅遊、頂級品牌派對及新人訂製婚宴等客群。雲品表示，隨著高端消費客群對隱私與專屬體驗的要求日益提升，具備高隱密性與獨特風格的「包館旅遊」已成為頂級市場的新趨勢，也讓高端旅宿市場從單純住宿服務，進一步朝客製化體驗升級。

雲品旗下宜蘭設計旅宿指標「了了礁溪」即日起重磅推出全新「尊榮包館方案」。專案平日最低僅需58萬元起，即可全權包下館內30間風格客房與專屬公共空間，含入住當日的米其林三星晚餐或慢食三星主廚特製晚餐與翌日豐盛早餐，以絕對私密、尊榮的全客製化服務，為高端客群打造無可取代的專屬盛宴。

雲品國際總經理丁原偉表示，了了礁溪加入雲品Collection後，持續以設計力與服務力深化品牌價值，有許多進口車商以及國際精品洽談包館品牌活動，亦有結婚新人詢問包館婚宴方案，雲品國際看準了高端客群對於「專屬空間」與「深度體驗」的強烈需求，透過包館模式導入米其林三星料理與慢食三星主廚料理，不僅將礁溪了了的自然療癒力最大化，更將傳統的旅宿服務昇華為頂級的私人會所體驗，確保活動期間不受外客打擾。無論是企業包棟凝聚共識、品牌發表展現格調，抑或是浪漫婚宴見證愛情，了了礁溪都將以最細緻的款待哲學，成就每一場獨一無二的隱世盛宴。

位於宜蘭礁溪的了了，其建築外觀由自然洋行團隊以碳化孟宗竹包覆，猶如一座遺世獨立的溫柔樹洞，天生具備極佳的隱蔽性與藝術張力。這樣的空間特性，不僅能完美阻絕外界喧囂，更為各大國際精品品牌舉辦VIP之夜、企業高階主管的深度策略營，或是嚮往私密奢華的小型精緻婚宴，提供了一處絕佳的展演舞台。在包館期間，整座旅宿將化身為賓客的專屬私人莊園，無論是長天橋上的迎賓儀式，或是大廳空間的派對佈置，皆能依照品牌調性或新人喜好進行深度客製。

除了沉浸式的空間體驗，包館專案中的餐飲服務更是極致尊榮的體現。在一泊二食的專案內容中，賓客將於宛如洞穴般的Habitat餐廳享用專屬的米其林三星料理或慢食三星晚宴與翌日早午餐。廚藝團隊將蘭陽平原的在地旬味與純粹的慢食哲學巧妙融合，不僅能為品牌或企業打造專屬的客製化菜單，更能配合派對或婚宴需求，提供精緻的餐酒搭配與頂級管家服務。從夜幕低垂時的微醺晚宴，到晨間柔光中的慢活朝食，了了礁溪透過精緻的味蕾款待，讓所有參與盛會的賓客在味覺與視覺上皆獲得最高規格的滿足。