張麗莉接掌FIABCI世界會長：建築是對土地與人的尊重

全球不動產與城市發展的重要平台FIABCI，6月12日於維也納舉行世界會長交接典禮。龍寶建設董事長張麗莉，正式從第75屆世界會長、義大利籍 Antonio Campagnoli手中接下會長職務，成為 FIABCI 創立以來首位擔任世界會長的華人女性。

此舉不僅象徵個人職涯的重要里程碑，更代表台灣不動產產業首度進入國際決策核心，在全球建築與城市發展體系中，從參與者躍升為規則與趨勢的共創者。

包括美國、馬來西亞、德國及義大利等各國分會代表，皆對張麗莉的表現給予高度評價。近200 位產業代表隨團遠赴維也納應援，除象徵台灣建築界的團結，更展現台灣建築與不動產產業前所未有的凝聚力，以及邁向國際的強大動能。

張麗莉認為，在這個快速變遷、充滿挑戰與機遇的時代，不動產產業所承擔的責任已遠遠超越開發與投資本身，更是在塑造城市未來、改善人們的生活環境，並為下一代創造更具韌性與永續性的社區。

多年來，FIABCI始終站在推動城市進步與提升生活品質的最前線。張麗莉認為，要擴大全球影響力，深化新興市場的連結與參與、推動創新思維與知識交流，促進產業共同成長、培育並賦能下一世代領導人才，打造永續傳承機制、強化與國際機構及全球組織的合作，共同回應城市與社會面臨的關鍵挑戰。

駐奧地利大使劉玄詠認為，張麗莉兼具全球視野、產業高度與女性特有的溫暖特質，將為 FIABCI 帶來新的氣象。張麗莉也感性表示，這份跨越國界的情誼與信任，將成為她攜手全球會員推動未來改革的重要力量。

台中市長盧秀燕也特別率團出席，同為女力及台中代表，雙方相聚維也納，皆以持續永續發展為核心，打造兼具居住品質、環境友善與城市競爭力的幸福宜居城市。

FIABCI台灣分會副理事長唐國維表示，張麗莉榮任世界會長，是民間外交與建築軟實力的重要展現。

勤美集團董事長林廷芳指出，張麗莉接任世界會長，更展現出台灣在永續城市、人文關懷與高品質開發上的國際競爭力，也讓世界看見台灣溫暖而堅韌的力量。

中華民國不動產聯盟總會理事長黃啟倫表示，透過經驗傳承與國際交流平台的建立，讓台灣不動產與建築產業的能量得以世代延續，並持續在國際舞台發光發熱。