國泰3x3籃球賽落幕 青年揮灑熱血展現奮戰精神

國泰金控推動「國泰青年節」系列活動，結合籃球賽事與反詐宣導，鼓勵青年勇於挑戰自我。其中，「國泰青年節高中暨大專3x3籃球賽」總決賽於近日在台北實踐大學體育館舉辦，今年賽事吸引1,157支隊伍參賽，歷經北北基宜、桃竹苗、中彰投及南高屏四區預賽後，共有48支隊伍晉級總決賽，爭奪最高榮耀。

邁入第23年的國泰3x3籃球賽，已成為國內重要學生籃球賽事之一，不僅提供青年球員交流與競技舞台，也持續推廣基層籃球運動。國泰人壽協理廖昶超表示，球員最珍貴的不只是球技與天賦，更是面對挑戰永不放棄、奮戰到最後一刻的精神。

為鼓勵參賽選手，國泰女籃全員到場與學生互動交流，透過Q&A分享賽事經驗、戰術觀念與比賽心法。國泰女籃總教練藍浩語表示，態度決定高度，除了精進技術，更要勇於接受挑戰，並持續保持對籃球的熱愛，才能在長期訓練中不斷突破自我。

除了賽事競技，國泰也攜手刑事警察局推動防詐教育，善盡社會責任宣導防詐打詐，國泰人壽與國泰產險同仁也將反詐宣導帶入運動場域，現場特別設置「防詐桌遊」互動體驗，透過寓教於樂方式，讓青年學子認識常見詐騙手法，提升防詐意識。國泰女籃隊長黃鈴娟也率隊參與體驗，與現場民眾熱烈互動。

擔任多年賽事裁判長的張呂岳表示，國泰持續投入基層籃球發展，讓賽事規模與品質不斷提升。他觀察到近年球員在專注度、投入度及競技態度上都有明顯提升，裁判團隊也藉由賽事機會分享最新3x3比賽規則，協助球員成長。賽事主持人林志彥則認為，企業長期投入資源，為熱愛籃球的年輕人創造追夢舞台，國泰3x3賽事讓許多人的籃球夢得以延續。

冠軍榮耀之外，賽場上也有令人動容的拚戰故事。大專女子組衛冕軍「上睿科技」一路挺進冠軍戰，卻在延長賽與對手纏鬥到最後一刻時飲恨落敗。主力中鋒臧釩均因傷提前退場，無法在關鍵時刻上陣，賽後難掩失落；隊友李純妤則認為，大家表現真的都很好，可能有幾顆關鍵的球沒有掌握住，「也許有些地方做得還不夠好，但我們真的很棒！」

國泰3x3賽事現場也可見許多基層教練陪伴學生征戰。來自關西高中的教練謝宗志表示，感謝企業持續舉辦賽事，讓學生擁有更多實戰磨練機會。他認為，勝負固然重要，但團隊合作、全力投入與從比賽中學習成長，才是運動教育最珍貴的價值。透過國泰3x3籃球賽，青年不僅在球場上揮灑汗水，也在競爭與挑戰中學習堅持與成長。

國泰女籃隊長黃鈴娟（右一）參與反詐攤位體驗活動，氣氛熱烈。圖／國泰金控提供

從全台分區脫穎而出的48支勁旅，齊聚台北爭取冠軍榮耀。圖／國泰金控提供

去年大女組冠軍因傷不敵對手，衛冕失利。圖／國泰金控提供