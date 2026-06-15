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世界不動產聯合會長提建言 可負擔住宅值得借鏡

經濟日報／ 特派記者宋健生／維也納14日電

剛接任世界不動產聯合會（FIABCI）世界總會長的龍寶建設董事長張麗莉，從國際角度向台灣政府提出建言，她認為全球熱烈討論的「可負擔住宅」將是未來台灣不動產重要的課題之一。

張麗莉建議，政府可透過政策引導，鼓勵民間建設公司投入可負擔住宅市場，有效解決高房價及民眾居住問題。她認為政府應該思考，是否能將部分原本用於興建社會住宅的資源，轉而透過政策工具支持民間參與。只要開發計畫符合公益目的、價格受到合理管制，並設定適當的獲利上限，讓企業能有合理利潤，就可以吸引更多民間力量投入。

張麗莉指出，印尼多年來積極推動可負擔住宅政策，而巴西甚至有開發商每年興建數十萬戶住宅，政府提供政策補助讓利，民間以薄利方式協助解決社會居住問題。這些案例都值得台灣借鏡。

印尼

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