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新藥族群自建銷售團隊 強化掌控權

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

國內新藥公司過去的發展模式，原本多以研發為導向，並將授權國際大廠視為最重要的策略，自從藥華藥（6446）在美國建立銷售團隊並取得亮麗銷售成果後，已有愈來愈多公司包括仁新（6696）、漢達（6620）、巨生醫等公司都打算自建國際銷售團隊，目的是強化市場掌控權，爭取更大的利潤空間。

法人說明，除了新藥公司之外，保瑞（6472）及美時兩大外銷導向的藥廠，為了擴大美國市場版圖，已各自透過併購在美國建立生產及銷售基地。保瑞近年來已先後併購多家藥廠，包括美國百年藥廠Upsher-Smith，負責品牌藥與學名藥業務拓展，美時則透過子公司 Alvogen US深化美國市場的學名藥及專科藥品銷售。

仁新醫藥早在幾年前就已做好策略規劃，子公司Belite Bio的斯特格病變新藥LBS-008正在向美國FDA提出新藥查驗登記申請，一旦取得美國藥證，將透過自己的銷售團隊推進市場，並不打算授權其他藥廠。

漢達生技總經理陳俊良也表示，該公司的多靶點癌症藥HND-039，一旦今年7月底取得美國藥證後，除了授權給國際大藥廠之外，也不排除循著「藥華醫藥模式」，成立美國子公司，在美國建立自己的銷售團隊，公司將在今年下半年以前做好評估。

漢達 保瑞 美時

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