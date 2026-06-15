智慧經營／和潤企業總經理林彥良 跨域布局孵金雞

和潤企業（6592）改變發展重點，降低個人金融的貸款成數、深化企業金融服務與海外市場布局。總經理林彥良並為了對口主要客戶，舉辦一連串的音樂會和高爾夫球賽，將目標對象朝向含金量更高的醫療產業相關的企業金融業務，全力扭轉外界對融資租賃公司的既定形象。

多元服務拓展海外

和潤企業是從和泰集團旗下的汽車分期業務開始，從和泰車（2207）本牌（Toyota、Lexus）到他牌，再從汽車相關的融資業務擴展到非汽車相關業務。如今，和潤企業持續朝向多角化發展，朝向多元金融服務與海外布局發展。其中，海外布局部分穩步推進。

和潤積極打造區域金融服務版圖，以南向市場為例，其對柬埔寨子公司「和潤金融（柬埔寨）」的持股提升，在2025年12月達至66%，正式納入合併子公司，未來將加速微型金融（MFI）業務拓展，深化在地金融服務。

同時，和潤推動泰國市場布局，持續關注東協潛力市場投資契機，強化集團資源綜效，挹注集團新成長動能。

2025年和潤企業車輛分期業務全年貸放規模接近千億元，持續蟬聯市場領導地位；企業金融業務比重逐步提升，商品與機車分期單月貸放金額突破10億元，展現多元金融服務布局成果。

林彥良指出，公司高度重視資產品質管理，台灣地區保有客戶數達67萬戶，逾期比降至1.02%，在風險控管與資產管理上維持穩健水準。

展望2026年，和潤企業將在鞏固車貸市場領先優勢的基礎上，加速拓展商品分期及擴大通路合作，同步深化企業金融服務並拓展海外市場布局，致力提升整體收益資產規模。今年和潤企業將聚焦「商用車」與「企業金融」雙軸平衡布局，並導入AI智能輔助優化徵審流程與風險控管，強化整體資產品質。

瞄準醫美金融業務

成立僅兩年的和潤興業則展現高速成長動能，2025年業績翻倍且成功達成累積損益轉正，2026年將持續深化中小企業金融服務，透過多元產品布局與數位化作業流程提升服務效率，同時強化品牌能見度與市場滲透率，打造企金新成長引擎。

林彥良說，企業金融是值得發展的領域，去年開始，美容醫療相關產業便被和潤鎖定為適合發展的企業金融對象。包括醫院相關的設備融資與相關的企業發展資金等，隨著醫療產業的快速發展，帶動和潤營收，預期未來可望創造更大的發展空間。

為了對應客戶端的需求，也建立更多的溝通與社交機會，和潤去年開始針對醫療相關產業舉辦高爾夫球賽，今年開始並舉辦音樂會。林彥良強調，未來將因應不同的營運需求，調整公司對應策略，改變公司的形象等，都是和潤持續努力的方向。