點子農場／情動城市 三門必修課

夏夜微風，坐在東京麻布台之丘（Azabudai Hills）的草皮上喝啤酒。這裡竟然沒有一隻蚊子。

6,000平方公尺的草地，320種植物，一條流動的小川，頭頂上懸著Heatherwick設計的一朵發光的機械雲「TheCloud」。視野的盡頭，是七公尺高的奈良美智作品《東京の森の子》，一個大眼睛的童子靜靜的站在那裡，背後是330公尺高的豪宅塔樓。這裡是5,792億日元建造出來的地方，全日本地價最高的土地之一。

但這麼多植物，這麼多水，為什麼沒有蚊子？答案讓我明白了這趟旅行想問的問題：科技創造的自然，能不能製造真實的情動？

我常說：「藝術讓地產有了感動，感動讓地產有了價值」，但我要如何證明這句話？

森集團（Mori Building）是全球唯一一個把「藝術是城市開發核心」當作企業哲學、系統性實踐超過37年的機構。倫敦靠政府補貼文化，紐約靠市場驅動藝術，巴黎靠歷史底蘊發光。只有東京的森集團，用私人企業的信念，做了政府也做不到的事。

這家公司的靈魂，是一個叫森稔（Minoru Mori）的男人。1934年生，2012年辭世。他說過一句名言：不要只想賺錢，更要創造價值。把事情做對做好，價值自然會流回來。他用一生把這句話，變成了五棟建築的實踐。

1986年，他以ARKHills為起手式。這是日本第一個民間大規模都市再開發計畫。在赤坂的老舊街區裡，把辦公室、住宅、飯店、音樂廳放在同一個空間。光是說服地權者同意，就花了17年。

再來是2003年打造的六本木Hills，那像是一種宣言。森稔把美術館放在53樓，把Louise Bourgeois的巨型蜘蛛《媽媽》放在廣場上。最高樓層的辦公租金收益該是天文數字，但他換成一個美術館。

然而，2006年打造的表參道Hills，像一種謙遜的省思。設計師安藤忠雄把整棟建築埋進地下，讓它消失在街道裡。保留了建於1927年的「同潤會青山公寓」的歷史外貌，將古典建築與現代清水模商場巧妙融合，成為傳承都市記憶的重要地標。

虎之門Hills從2014年一直發展到2025年，像是一個進化宣言。四棟塔樓整合了地鐵站，在道路上方的人工地盤創造生態綠地，最後一塊拼圖格拉斯洛克在2025年4月才落地。城市再生不是一次性的完工，是永遠的生長。好的城市像一棵樹，而不是一棟建築。

2023年，麻布台Hills的誕生像是個答案。森稔在開幕前一年辭世，沒有親眼看見它完成。但他的執念讓它存在，讓每一個走進來的人感受到一個已經離開的人留下的靈魂。

五個Hills，37年，一個問題：城市，能不能有靈魂？

台灣不缺藝術家，不缺設計師，不缺有創意的人。缺少的，是一個像森稔這樣的人——願意用一生追問「城市能不能有靈魂」，然後用37年去回答。

建設台灣的「情動城市」，有三門必修課：

第一，讓藝術進入地產的骨架，不是裝飾。開發案不是蓋完了再放幾件公共藝術，是從一開始就問：這個空間想製造什麼樣的情動？想讓住在這裡的人感受到什麼？

第二，用時間投資靈魂感。森稔的Hills最短花了17年，最長花了35年。

第三，讓公共空間真正開放。像麻布台Hills的中央廣場對所有人免費開放，任何人都可以進去坐在草地上感受那個空間。