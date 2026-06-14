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張麗莉掌FIABCI世界總會長 暢談居住正義的新解方

經濟日報／ 特派記者宋健生/維也納14日電
200多位台灣地產界人士赴維也納，見證張麗莉以首位華人女性之姿接掌FIABCI世界總會長。記者宋健生／攝影
200多位台灣地產界人士赴維也納，見證張麗莉以首位華人女性之姿接掌FIABCI世界總會長。記者宋健生／攝影

剛接任世界不動產聯合會（FIABCI）世界總會長的龍寶建設董事長張麗莉，從國際角度看台灣不動產市場，她認為全球熱烈討論的「可負擔住宅（Affordable Housing）將是未來台灣不動產重要的課題之一。她建議政府可透過政策引導，鼓勵民間建設公司投入可負擔住宅市場，有效解決高房價及民眾居住問題。

張麗莉認為政府應該思考，是否能將部分原本用於興建社會住宅的資源，轉而透過政策工具支持民間參與。只要開發計畫符合公益目的、價格受到合理管制，並設定適當的獲利上限，讓企業能有合理利潤，就可以吸引更多民間力量投入。

張麗莉特別點名日勝生集團，在參與全台首座BOT社會住宅「i回家中和館」及規劃合宜住宅所作的努力，強調民間企業都很願意配合政府政策來推動居住正義。

富旺國際總裁、也是中華民國不動產聯盟輔導理事長的林正雄，以及勤美集團董事長林廷芳等人，都呼應張麗莉的看法。林正雄表示，如果政府有相關配套措施，會考慮配合投入可負擔住宅市場。

身兼中華民國不動產協進會理事長的張麗莉，正式接任全球不動產與城市發展的重要平台-世界不動產聯合會世界總會長，代表台灣不動產產業首度進入國際決策核心，在全球建築與城市發展體系中，從參與者躍升為規則與趨勢的共創者。

可負擔住宅是近年全球在面對高房價、通貨膨脹與青年定居困境時，各國政府與都市計畫學者積極探索的居住核心議題。它的核心概念是：「讓一個家庭在支付住屋費用後，仍有足夠的薪資維持基本的生活品質。」

而在台灣，這項討論在近期迎來突破性進展。桃園市政府通過全國首創的《桃園市可負擔住宅興辦管理自治條例》，鎖定25至44歲、設籍桃園滿一年且育有未成年子女的青年家庭。

首波釋出航空城安置住宅（大園區、蘆竹區等）共107戶，總價約700萬至900萬元，可以市價約5至6折的價格購入，產權登記在市府名下，民眾購買的是「永久居住權」；不得出租、私下轉售。

從國際角度看台灣房地產市場，張麗莉指出，目前台灣多數居住問題都由政府透過社會住宅承擔，但從國際經驗來看，真正成功的模式往往是政府與民間共同合作完成。

張麗莉以印尼及巴西為例指出，印尼多年來積極推動可負擔住宅政策，而巴西甚至有開發商每年興建數十萬戶住宅，政府提供政策補助讓利，民間以薄利方式協助解決社會居住問題。這些案例都值得台灣借鏡。

張麗莉認為，高房價市場不代表政府就沒有作為的空間。許多國家即使房價偏高，仍透過政府與民間合作的模式，每年穩定供應數萬戶可負擔住宅。

問題關鍵不在於政府自己蓋多少房子，而是在於如何建立一套有效的誘因機制，讓民間願意投入。

例如政府可以透過稅賦優惠、利息補貼，甚至成立專案基金或公私協力平台，降低開發成本與資金壓力，鼓勵具有經驗的建商參與興建可負擔住宅。

台灣過去其實也有類似案例，不論是台中的宜居建築，或部分縣市針對拆遷戶、青年及弱勢族群所規劃的住宅方案，都曾嘗試透過價格上限機制來提供較合理的住宅產品。例如規定銷售價格不得超過一定標準，讓民眾有機會買到負擔得起的住宅。

換句話說，政府不一定要自己當開發商，而是扮演支持者與監督者的角色。透過資金、融資與制度面的協助，讓有經驗的民間團隊來興建可負擔住宅，在確保居住正義的同時，也能提高住宅供給效率。

「可負擔住宅不只是買得起，更重要的是養得起。」張麗莉認為，住宅政策不應只著重降低購屋門檻，更應考量長期持有與生活成本。未來她會蒐集更多國際案例，提供台灣政府與產業界參考，讓住宅政策從單一供給思維走向更多元、更完整的居住解決方案。

張麗莉掌FIABCI世界總會長，𣈱談居住正義的新解方。記者宋健生／攝影
張麗莉掌FIABCI世界總會長，𣈱談居住正義的新解方。記者宋健生／攝影

台中市長盧秀燕率團出席典禮，表示將全力支援9月登場的FIABCI台中國際交流活動。記者宋健生／攝影
台中市長盧秀燕率團出席典禮，表示將全力支援9月登場的FIABCI台中國際交流活動。記者宋健生／攝影

社會住宅

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