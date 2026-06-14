彰化五金廠轉型國防供應鏈！信鈜從零造戰車模擬器定位「開發型工廠」

彰化是台灣最大的五金加工聚落之一，尤其在金屬加工、扣件、手工具、自行車零件、水五金、機械零組件最密集，隨國防軍工產業需求成長，金屬加工業也紛紛跨入，展現「彰化製造」價值。

信鈜工業成立於1984年，起初以金屬加工為主，後續建立起機構設計、金屬加工、機電整合三大核心能力，2005年接觸國防工業後迎來了關鍵轉折，工廠從追求效率與成本的量產思維，轉向以驗證設計、少量多樣、高彈性為核心的開發型工廠。

董事長陳世賢指出，目前公司業務中60%都是國防相關業務。

信鈜特助吳祐任是第二代接班人，他指出，開發型工廠與一般量產工廠不同，其核心目標在於驗證設計的可行性，並將客戶的想法實現出來，專注少量多樣跟高彈性，以幫客戶驗證跟實現為目標，與現在台灣主流的規模效率生產模式不同。

他舉著工廠牆上看板替國防部做的戰車駕駛模擬器為例，這是一套專門供國軍訓練駕駛戰車的設備，體驗非常像在操作具有擬真手感的戰車空間，為完美重現內部結構，工程師親自到戰車場域，鑽進狹窄的車內，利用3D掃描器進行全機逆向工程與建模，隨後透過3D列印確認零件的匹配度，駕駛艙下方更配備類似4D影院座椅的「動感平台」，整個駕駛艙的外殼基本上都是由信鈜廠內獨立完成。

信鈜的客戶包括中科院、國防部，2020年前就參與過雲豹甲車專案，後來也有負責舊車型的維修，另外近年熱門討論的無人機，信鈜也承接桶裝發射系統，甚至是組裝台系統外觀的迷彩噴漆，以及中科院的雷達基座等等，各式各樣的專案。

吳祐任指出，開發型工廠特色還包括高度專案導向，工廠以獨立專案進行而規劃，由於每次專案類型都不同，信鈜會靈活運用機構設計、金屬加工與機電整合這三大核心能力，這也使得開發型工廠沒有固定的單一產品線，每次參觀工廠可能都會看到截然不同的景象。

他坦言，這樣的工廠型態也有許多挑戰，包括員工人格特質需具備跨單位溝通能力，跟量產型工廠專注自身環節不同，開發型工廠人員必須以專案最終目標及需求為主去思考。

吳祐任表示，身為專注於驗證與實現客戶設計的開發型工廠，保護客戶的機密是非常重要的。為了在同業中做出差異化，信鈜工業在沒有客戶強制要求的前提下，主動取得了ISO27001資訊安全認證。

他也透露，過去工廠在機電整合等方面面臨內部或外部的溝通瓶頸，後來透過設計研究院的介入與資源輔助，改善資訊落差的問題，透過BST（平台、服務、技術）行動方案邀專家一起協助才將工廠定位為可以跟外界清楚溝通的「開發型工廠」，能兼顧客戶資安需求並向外展示企業能力，以利企業徵才及永續。