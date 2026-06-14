快訊

黃大煒家世背景超狂 外公就是大將軍張學良

雷雨狂炸2縣市「雨勢下到傍晚」駕駛開車慎防低能見度

賭債糾紛引爆持槍風波 昔十大要犯35年後再登新聞版面

聽新聞
0:00 / 0:00

彰化五金廠轉型國防供應鏈！信鈜從零造戰車模擬器定位「開發型工廠」

經濟日報／ 記者王郁倫/台北即時報導
信鈜工業董事長陳世賢及二代吳祐任合作將工廠定位為開發型工廠，展現專案彈性設計與製造能力。王郁倫／攝影
信鈜工業董事長陳世賢及二代吳祐任合作將工廠定位為開發型工廠，展現專案彈性設計與製造能力。王郁倫／攝影

彰化是台灣最大的五金加工聚落之一，尤其在金屬加工、扣件、手工具、自行車零件、水五金、機械零組件最密集，隨國防軍工產業需求成長，金屬加工業也紛紛跨入，展現「彰化製造」價值。

信鈜工業成立於1984年，起初以金屬加工為主，後續建立起機構設計、金屬加工、機電整合三大核心能力，2005年接觸國防工業後迎來了關鍵轉折，工廠從追求效率與成本的量產思維，轉向以驗證設計、少量多樣、高彈性為核心的開發型工廠。

董事長陳世賢指出，目前公司業務中60%都是國防相關業務。

信鈜特助吳祐任是第二代接班人，他指出，開發型工廠與一般量產工廠不同，其核心目標在於驗證設計的可行性，並將客戶的想法實現出來，專注少量多樣跟高彈性，以幫客戶驗證跟實現為目標，與現在台灣主流的規模效率生產模式不同。

他舉著工廠牆上看板替國防部做的戰車駕駛模擬器為例，這是一套專門供國軍訓練駕駛戰車的設備，體驗非常像在操作具有擬真手感的戰車空間，為完美重現內部結構，工程師親自到戰車場域，鑽進狹窄的車內，利用3D掃描器進行全機逆向工程與建模，隨後透過3D列印確認零件的匹配度，駕駛艙下方更配備類似4D影院座椅的「動感平台」，整個駕駛艙的外殼基本上都是由信鈜廠內獨立完成。

信鈜的客戶包括中科院、國防部，2020年前就參與過雲豹甲車專案，後來也有負責舊車型的維修，另外近年熱門討論的無人機，信鈜也承接桶裝發射系統，甚至是組裝台系統外觀的迷彩噴漆，以及中科院的雷達基座等等，各式各樣的專案。

吳祐任指出，開發型工廠特色還包括高度專案導向，工廠以獨立專案進行而規劃，由於每次專案類型都不同，信鈜會靈活運用機構設計、金屬加工與機電整合這三大核心能力，這也使得開發型工廠沒有固定的單一產品線，每次參觀工廠可能都會看到截然不同的景象。

他坦言，這樣的工廠型態也有許多挑戰，包括員工人格特質需具備跨單位溝通能力，跟量產型工廠專注自身環節不同，開發型工廠人員必須以專案最終目標及需求為主去思考。

吳祐任表示，身為專注於驗證與實現客戶設計的開發型工廠，保護客戶的機密是非常重要的。為了在同業中做出差異化，信鈜工業在沒有客戶強制要求的前提下，主動取得了ISO27001資訊安全認證。

他也透露，過去工廠在機電整合等方面面臨內部或外部的溝通瓶頸，後來透過設計研究院的介入與資源輔助，改善資訊落差的問題，透過BST（平台、服務、技術）行動方案邀專家一起協助才將工廠定位為可以跟外界清楚溝通的「開發型工廠」，能兼顧客戶資安需求並向外展示企業能力，以利企業徵才及永續。

彰化 國防 自行車

延伸閱讀

「彰化製造」拚升級！78年乃興跨足AI、航太 五金廠打造第二成長引擎

特定工廠AI永續講座6月18日登場 聚焦AI、城市與國家發展新趨勢

AI落地潮 台廠隱形冠軍面臨轉型五挑戰

結束台灣行程！黃仁勳訪韓串聯LG、SK、NAVER與斗山集團 建構「實體AI」與千兆瓦級AI基礎設施

相關新聞

為加速土地活化 竹市府將優先推動朝山變33及科園變44市地重劃

為持續推動地方發展並加速公共建設整體規劃，新竹市政府辦理「公共設施用地專案通盤檢討－朝山變33及科園變44公辦市地重劃座談會」，向土地所有權人說明重劃整體發展願景、地主權益保障及後續開發期程，並廣泛蒐集各方意見。兩案預估土地所有權人平均重劃負擔比率約44%，預計今年12月發布實施都市計畫並公告重劃計畫書、117年重劃工程開工並辦理土地分配，118年底完成重劃工程。

彰化五金廠轉型國防供應鏈！信鈜從零造戰車模擬器定位「開發型工廠」

彰化是台灣最大的五金加工聚落之一，尤其在金屬加工、扣件、手工具、自行車零件、水五金、機械零組件最密集，隨國防軍工產業需求成長，金屬加工業也紛紛跨入，展現「彰化製造」價值。

「彰化製造」拚升級！78年乃興跨足 AI、航太 五金廠打造第二成長引擎

彰化是台灣最大的五金加工聚落之一，尤其在金屬加工、扣件、手工具、自行車零件、水五金、機械零組件最密集，企業老化及工廠環境對年輕世代員工缺乏吸引力，成為傳產企業的挑戰，新一代接班人也必須面臨打造企業品牌、廠區優化、空間改造及產品優化課題，期望「彰化製造」展現價值。

公設保留地大解編 苗栗市都市計畫規畫釋出8.8公頃住宅區、商業區

苗栗市都市計畫區公設保留地大解編，縣政府規畫釋出住宅區7.7公頃，商業區1.11公頃，納入苗栗火車站西站英才觀光夜市周邊「市5」及「兒4」變更商業區，及民族路、國華路口附近「公2」變更住宅區等案，備受矚目。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。