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「彰化製造」拚升級！78年乃興跨足AI、航太 五金廠打造第二成長引擎

經濟日報／ 記者王郁倫/台北即時報導
乃興目前正由第四代逐漸接班，圖為董事長施和仁及四代兄妹施明宏及施雅文，牆上是其招牌自行研發三角車鈴。王郁倫／攝影
乃興目前正由第四代逐漸接班，圖為董事長施和仁及四代兄妹施明宏及施雅文，牆上是其招牌自行研發三角車鈴。王郁倫／攝影

彰化是台灣最大的五金加工聚落之一，尤其在金屬加工、扣件、手工具、自行車零件、水五金、機械零組件最密集，企業老化及工廠環境對年輕世代員工缺乏吸引力，成為傳產企業的挑戰，新一代接班人也必須面臨打造企業品牌、廠區優化、空間改造及產品優化課題，期望「彰化製造」展現價值。

彰化最知名的產業鏈之一是自行車，全台34%自行車零件製造供應商集中彰化，占零件出口產值超過55%。

成立78年的老字號自行車零件廠乃興企業，目前已傳承至第四代，從金屬沖壓到複合材料、CNC機台，這家企業正計畫跨入航太、AI等新領域找出第二成長引擎，乃興企業目前年產600萬顆車鈴及400萬個水壺架，從早期的金屬沖壓起家，2015年跨足塑膠射出領域，今年更購買高精密的CNC數控工具機，要朝高附加價值產業轉型。

乃興最初於1948年由第一代施顯堂以加工彈簧創業起家，並在1969年正式跨足自行車產業，目前已傳承至第四代，由兄妹共同接班經營，從傳統自行車鈴到跟緊時代需求，跨入電動車的腳架，從撐25公斤自行車架到現在開發出能撐200公斤貨運重型腳架。

乃興本來是一層樓的鐵皮工廠，在2022年下定決心改建成多層綠色大樓，導入智慧能源管理系統做能源管控。

施家第四代擔任行銷總監的施雅文指出，目前公司業務80%外銷，本來以OEM及ODM為主，2017年跨入售後市場成立自有品牌N＋1，目前已有4成業績來自此，ODM高端委託設計業務也有40%貢獻。

台灣是自行車王國，彰化更是自行車供應鏈主要基地，但不再侷限於自行車領域，乃興正將其成熟的CNC、沖壓與塑膠射出等整合製造技術，擴張至運動產業、AI產業（如機殼製造）、汽機車以及機械業等五大領域，下半年將與附近的AI伺服器機殼大廠就產能與技術結盟，從沖壓到CNC，從自行車到AI供應鏈，這家超過一甲子的老牌企業正迎向轉型契機，朝百年企業努力。

乃興的企業轉型歷程，主要是參與台灣設計研究院的T22設計振興地方產業計畫，透過BST（平台、服務、技術）行動方案邀專家一起協助企業整理整頓、開放工廠，創造具備永續性的地方面貌與商業模式，該專案兩年來輔導8家彰化企業，讓傳統製造業用新方法爭取業務及人才的加入。

乃興企業第三代，現任董事長施和仁。王郁倫／攝影
乃興企業第三代，現任董事長施和仁。王郁倫／攝影

乃興新啟用綠色工廠一樓是視覺化讓訪客知道工廠各區域製造技術重心，讓客戶知道技術重點，讓員工也更容易認識公司全貌。王郁倫／攝影
乃興新啟用綠色工廠一樓是視覺化讓訪客知道工廠各區域製造技術重心，讓客戶知道技術重點，讓員工也更容易認識公司全貌。王郁倫／攝影

航太 自行車 彰化

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