「彰化製造」拚升級！78年乃興跨足AI、航太 五金廠打造第二成長引擎

彰化是台灣最大的五金加工聚落之一，尤其在金屬加工、扣件、手工具、自行車零件、水五金、機械零組件最密集，企業老化及工廠環境對年輕世代員工缺乏吸引力，成為傳產企業的挑戰，新一代接班人也必須面臨打造企業品牌、廠區優化、空間改造及產品優化課題，期望「彰化製造」展現價值。

彰化最知名的產業鏈之一是自行車，全台34%自行車零件製造供應商集中彰化，占零件出口產值超過55%。

成立78年的老字號自行車零件廠乃興企業，目前已傳承至第四代，從金屬沖壓到複合材料、CNC機台，這家企業正計畫跨入航太、AI等新領域找出第二成長引擎，乃興企業目前年產600萬顆車鈴及400萬個水壺架，從早期的金屬沖壓起家，2015年跨足塑膠射出領域，今年更購買高精密的CNC數控工具機，要朝高附加價值產業轉型。

乃興最初於1948年由第一代施顯堂以加工彈簧創業起家，並在1969年正式跨足自行車產業，目前已傳承至第四代，由兄妹共同接班經營，從傳統自行車鈴到跟緊時代需求，跨入電動車的腳架，從撐25公斤自行車架到現在開發出能撐200公斤貨運重型腳架。

乃興本來是一層樓的鐵皮工廠，在2022年下定決心改建成多層綠色大樓，導入智慧能源管理系統做能源管控。

施家第四代擔任行銷總監的施雅文指出，目前公司業務80%外銷，本來以OEM及ODM為主，2017年跨入售後市場成立自有品牌N＋1，目前已有4成業績來自此，ODM高端委託設計業務也有40%貢獻。

台灣是自行車王國，彰化更是自行車供應鏈主要基地，但不再侷限於自行車領域，乃興正將其成熟的CNC、沖壓與塑膠射出等整合製造技術，擴張至運動產業、AI產業（如機殼製造）、汽機車以及機械業等五大領域，下半年將與附近的AI伺服器機殼大廠就產能與技術結盟，從沖壓到CNC，從自行車到AI供應鏈，這家超過一甲子的老牌企業正迎向轉型契機，朝百年企業努力。

乃興的企業轉型歷程，主要是參與台灣設計研究院的T22設計振興地方產業計畫，透過BST（平台、服務、技術）行動方案邀專家一起協助企業整理整頓、開放工廠，創造具備永續性的地方面貌與商業模式，該專案兩年來輔導8家彰化企業，讓傳統製造業用新方法爭取業務及人才的加入。

乃興企業第三代，現任董事長施和仁。王郁倫／攝影