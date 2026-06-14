朗齊生醫代謝疾病新藥LXP103 拚年底前美國FDA提交IND申請

朗齊生醫*（6876）董事長王繼賢近日表示，朗齊以開發代謝疾病與癌症用藥療法為首要目標，今年將全力衝刺LXP103進入人體臨床試驗階段，以搶占龐大的代謝與減脂市場先機；其次則為加速LXP108第一期臨床試驗，以期盡速實現其強大的商業化價值。

朗齊生醫日前召開股東常會，會中承認2025年度營業報告書、財務報表及2025年度虧損撥補案，並通過發行限制員工權利新股案。股東會也順利完成補選二席董事及一席獨立董事。

王繼賢表示，LXP103的優勢在於具有調節脂肪細胞代謝之潛力，具備安全性佳、半衰期長，以及藥物容易分布至周邊組織等特性。不同於市場上許多透過中樞神經抑制食慾的藥物，LXP103透過直接調節脂肪細胞的代謝路徑來促進脂肪分解，不僅能獨立作為二線代謝干預療法，更具備與GLP-1類藥物偕同使用的發展潛力，以應對停藥後的體重反彈現象。

在肥胖實驗動物模式的大鼠試驗結果顯示，LXP103展現長期體重控制效果，且未觀察到明顯食慾抑制、發炎或毒性風險，相關數據進一步支持LXP103於肥胖與代謝疾病治療領域之開發潛力，並有望滿足體重管理領域尚未被滿足之醫療需求。

朗齊現階段正傾注全面衝刺IND-enabling（支持臨床試驗申請所需）之法規毒理試驗與CMC（化學製造管制）優化，規劃年底前向美國FDA提出IND申請，目標以最快速度開展臨床一期試驗。

LXP108為一款具備高度潛力的廣譜抗癌新藥，優勢在於可同時抑制多條癌細胞增生訊息傳遞路徑，並減少抗藥性產生，期望補足現有單一靶點治療在腫瘤逃脫與抗藥性控制上的限制。

LXP108以多靶點激酶抑制為設計核心，在低濃度下即可抑制至少15種致癌蛋白激酶，對於肺癌、口腔癌、胃癌等致死率極高的癌症展現顯著藥效，具備應用於多種晚期實體腫瘤之開發潛力，並有望為臨床上高度未被滿足的治療需求提供新的解決方向。

王繼賢表示，目前臨床一期劑量遞增試驗進展順利，已完成第四劑量組（0.72 mg/kg）評估，並依計畫推進下一劑量組之收案，展現良好的安全性與耐受性。朗齊預計於2027年完成一期試驗後，積極展開跨國授權與商業合作。