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公設保留地大解編 苗栗市都市計畫規畫釋出8.8公頃住宅區、商業區

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗市都市計畫區公設保留地解編，苗栗火車站西站英才觀光夜市周邊「市5」及「兒4」規畫變更商業區、兒童遊樂場。記者范榮達／攝影
苗栗市都市計畫區公設保留地解編，苗栗火車站西站英才觀光夜市周邊「市5」及「兒4」規畫變更商業區、兒童遊樂場。記者范榮達／攝影

苗栗市都市計畫區公設保留地大解編，縣政府規畫釋出住宅區7.7公頃，商業區1.11公頃，納入苗栗火車站西站英才觀光夜市周邊「市5」及「兒4」變更商業區，及民族路、國華路口附近「公2」變更住宅區等案，備受矚目。

地方人士指出，公設保留地政府無力徵收開發，因時空變遷，都市計畫用途，早已社會脫節，部分市區土地閒置甚至荒廢，成了影響環境及發展的節點，樂觀解編還地於民，後續公辦市地重劃盡速啟動，地盡其利活化。

縣府檢討盤點公共設施保留地，長年未徵收，苗栗市都市畫區共28處、15.15公頃公設保留地，包括3.38公頃公園用地、2.49公頃園道用地、2.07公頃兒童遊樂場用地、1.9公頃公園兼兒童遊樂場用地1.9公頃、1.62公頃運動公園用地，及1.68公頃市場用地等。

縣府工商發展處指出，28案規畫解編增加7.7公頃住宅區，1.11公頃商業區，其中22案10.79公頃，附帶決議公辦市地重劃辦理，另考量環境與公共機能，提供4.25公頃公共設施用地，恢復約1.04公頃農業區、約1.05公頃保護區。

其中，「市5」及「兒4」規畫變更增加商業區0.56公頃，為苗栗火車站周邊商圈擴大奠定基礎，同時維持0.21公頃的兒童遊樂場，保障社區居民及孩童的綠地遊戲空間；「公2」規畫變更增加住宅區1.61公頃，留設0.4公頃兒童遊樂場、0.05公頃廣場，及0.28公頃的區內道路，兼顧土地開發價值與高品質的公共鄰里環境。

苗栗市都市計畫區公設保留地解編規畫草案，明天起30天在縣府都市計畫科、苗栗市公所公開展覽，7月1日下午2點半在水源里社區活動中心辦理公展說明會，若無陳情意見，縣府報內政部核定後公告實施，若有陳情意見，再送內政部都市計畫委員會審議。

苗栗市都市計畫區公設保留地解編，苗栗火車站西站英才觀光夜市周邊「市5」及「兒4」規畫變更商業區、兒童遊樂場。記者范榮達／攝影
苗栗市都市計畫區公設保留地解編，苗栗火車站西站英才觀光夜市周邊「市5」及「兒4」規畫變更商業區、兒童遊樂場。記者范榮達／攝影

都市計畫 苗栗市

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