酷澎推人氣韓星聯名商品

Coupang酷澎年度大檔618優惠最直覺， WOW會員獨享天天滿額現折。在卓越的品牌匯集力之下，Coupang酷澎本周率先全台通路推出期間限定OREO & BTS聯名餅乾，讓粉絲第一時間加入席捲全球80多個市場的玩心風潮。

BTS將對粉絲的愛投注於本次OREO餅乾外層設計中，適逢團體成立13周年，期間限定的OREO & BTS聯名餅乾特別推出13款由成員們親自設計、獻給粉絲的專屬圖案。包括成員名字、BTS應援棒，以及三款可拼湊出特別訊息的餅乾圖案。完成蒐集OREO & BTS聯名餅乾，即可揭曉隱藏其中的巧思。

韓國人氣男星GD最愛小雛菊的聯名，同樣席捲Coupang酷澎。rom&nd ZO&FRIENDS聯名款天使光糖漿唇蜜及果凍打亮．6月30日前購買指定系列商品滿499元，限量贈送同款唇釉環。

曬黑款Hello Kitty與三麗鷗家族們登上翠菓子夏日公路旅行米菓手提行李箱，出遊送禮都方便。同時，Coupang酷澎結合火箭速配服務，6月18日前購買AirPods Pro 3，刷國泰世華信用卡單筆滿6,180元，現折618元。

Coupang酷澎WOW會員每月只需59元，即可享有火箭速配、火箭跨境無條件免運等。

即日起至6月18日，WOW會員購買食品飲品、洗沐用品、美妝保養、母嬰文具用品、餐廚用品及寵物食品等指定商品，每位會員每日有一次單筆消費滿888元現折200元，超商取貨與貨到付款不適用。