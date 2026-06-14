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航空四雄卡位暑假旅遊商機
暑假出國潮來了，歐洲線一位難求、日韓照樣夯，華航（2610）、長榮航（2618）、星宇（2646）、虎航迎最旺暑假商機，5月雖屬航空業傳統淡季，但國人出國意願絲毫沒有降溫跡象，航空公司已感受到旅客出國熱情，7、8月暑假旺季訂位表現都來到九成，超乎預期。根據國際航空運輸協會（IATA）預估，今年全球航空旅客運輸量將突破51億人次，年增2.4%，歷史新高。
為迎戰高油價，華航、長榮航、星宇及虎航全面拉高客運市場載客率，其中歐洲長程線幾乎成為今年最熱門戰場，日本、韓國等東北亞航線持續穩坐國人最愛旅遊目的地，讓航空業提前迎來暑假黃金檔期。
華航指出，羅馬、維也納等熱門航點平均載客率皆超過85%，歐洲與澳洲線尤其亮眼；隨世界盃足球賽等國際活動帶動出國需求，歐洲及北美航線訂位熱絡。
長榮航表示，部分歐洲市場供給受限，旅客需求進一步集中，帶動歐洲線載客率維持高檔；北美市場受惠暑假旅遊及北美商務客需求升溫，推升整體客運表現。
星宇持續擴張版圖。第八架A330neo交機到位，機隊規模擴增至33架，除增加既有熱門航線班次，8月開航首條歐洲航線台北－布拉格。
國內唯一低成本航空台灣虎航（6757），則持續受惠日本旅遊熱潮。
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