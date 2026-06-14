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10%臨時關稅7月24日到期、高科技產品大量出貨 北美航空貨運價急漲10%
美國對進口商品課徵10%臨時關稅將於7月24日到期，引爆全球供應鏈提前出貨潮。最新市場報價顯示，台灣出口北美航空貨運價格再度上漲約10%，每公斤來到330元左右，今年新高，航空貨運市場提前進入旺季。
業界指出，航空貨運這波漲價潮背後有兩大推手，一是美國關稅政策引發全球貨主搶運，二是AI伺服器、半導體設備等高科技產品大量出貨，雙重需求推升艙位供不應求。
貨櫃輪價格也反彈，從台灣、中國大陸到東南亞的海空運全面啟動「搶運模式」；最新公布的貨櫃輪運價遠東至美西周漲幅12.1%、美東周漲幅10.1% 。
航空物流業者分析，疫情前台灣至美西空運價格每公斤突破100元，就算是亮眼。2025年市場開始走大多頭，均價維持200元以上；進入2026年，淡季價格依然穩守200元關卡，農曆年前出貨潮推升美西線來到220元、美東線約240元。
真正轉折點在5月。美國關稅期限逼近，全球貨主加速拉貨，6月航空貨運價格挑戰300元大關，如今北美線更來到每公斤330元左右，較先前再上漲約10%，顯示市場需求強勁。
除了搶運潮，AI產業也是推升本波行情重要力量。近年全球科技大廠持續擴大AI投資，帶動伺服器、半導體設備及高階零組件出貨需求暴增，台灣掌握全球AI伺服器供應鏈關鍵地位，成為主要出貨基地。
AI貨源不斷湧現，華航（2610）與長榮航空（2618）貨運業務受惠。兩家公司擁有國內規模最大貨機機隊，貨運需求維持高檔，成為推升營收成長重要引擎。
航空物流龍頭中菲行（5609）指出，目前全球供應鏈正出現罕見海轉空效應。受到原物料供應不穩、AI產業搶料及交貨時程壓力影響，許多高價值貨品選擇改走空運，加上運力吃緊與附加費增加，運價上漲已成為市場趨勢。
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