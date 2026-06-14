10%臨時關稅7月24日到期、高科技產品大量出貨 北美航空貨運價急漲10%

美國太空探索科技公司（SpaceX）掛牌首日大漲百分之十九，不僅締造史上最大規模首次公開發行（ＩＰＯ），在人工智慧（ＡＩ）上市潮中打頭陣表現亮眼，認購熱度遠超預期，沒有壓垮股市，反而提振投資信心。這說明市場胃納可能足以容納不只一家大型ＡＩ公司，也代表公司虧損不再是阻擋上市的絕對障礙。

2026-06-14 00:02