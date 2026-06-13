台灣美食出海搶商機！鍋貼、水餃、珍奶齊攻美國「吃」出第二成長曲線

當台灣人還在討論哪一家鍋貼最好吃、哪一杯珍珠奶茶最對味時，台灣餐飲品牌已經把戰場一路拉到太平洋彼岸。

海外市場成必答題 台灣味攻進美國

從鍋貼、水餃、泰式料理，到咖啡、蛋糕與珍珠奶茶，台灣餐飲業近年掀起一波「出海熱」，而擁有超過3億人口、消費力驚人的美國市場，更成為各大餐飲集團爭相插旗的新戰場。八方雲集（2753）、美食-KY（2723）旗下85度C及瓦城泰統集團不約而同加速北美布局，希望把台灣味變成全球生意。

法人分析，當台灣市場逐漸成熟、展店空間趨於有限，海外市場已從過去的「加分題」變成企業成長的「必答題」。而美國市場不只是海外據點，更是決定下一個十年成長的重要引擎。

鍋貼插旗矽谷 八方雲集美國展店加速

其中最具代表性的，莫過於把鍋貼與水餃一路賣進矽谷的八方雲集。

八方雲集今年5月正式插旗矽谷核心城市聖荷西（San Jose），開出美國第15家門市，也成為北加州第二個據點。由於當地聚集大量科技工程師、華人社群及亞洲移民族群，對鍋貼、水餃接受度相當高，開幕後迅速吸引人潮。

有趣的是，當矽谷工程師忙著開發AI時，不少人下班後排隊買的，卻是來自台灣的招牌鍋貼與酸辣湯。

八方雲集透露，目前美國第16家門市已於南加州華人聚集的聖蓋博（San Gabriel）展開試營運。公司今年美國展店目標上看20家，隨著洛杉磯及矽谷兩大市場逐步成形，美國事業正快速從試水溫進入收成階段。

85度 C 加碼產能 持續投資美國

另一邊，85度C則早已成為美國華人圈熟悉的台灣品牌。

近年來，美食旗下85度C的發展重心出現重大轉變，美國市場正式超越中國大陸，成為最重要的獲利來源。從加州、德州到東岸地區，目前85度C已進駐全美超過14個州，門市逼近百店規模。

為了讓麵包、蛋糕與咖啡能穩定供應全美市場，85度C不只開店，更同步打造「美國版中央廚房」。目前已在加州及德州設立生產基地，並持續投資紐澤西州及德州新廠建設，希望為下一波展店潮預留充足產能。

相較之下，過去被視為成長主力的大陸市場則逐步瘦身調整。截至今年5月底，大陸門市數已降至300家以下，也讓85度C的全球發展重心愈來愈向美國傾斜。

泰式餐飲經驗搬到美國 瓦城跨海擴大布局

如果說鍋貼與咖啡代表台灣庶民美食，那麼瓦城（2729）則把台灣最成功的泰式餐飲模式搬到美國市場。

瓦城泰統集團首家美國店「Very Thai by瓦城」開幕後表現超乎預期，不僅成功吸引華人客群，更逐漸打入當地主流消費市場。今年母親節檔期甚至出現超過5次翻桌率的亮眼成績，展現品牌魅力。

看好北美市場潛力，瓦城今年將進一步在洛杉磯推出全新品牌「BO BO THAI」及「SHANN SHANN」，透過多品牌策略搶攻不同客群，希望把在台灣累積超過30年的餐飲經驗複製到海外市場。

從矽谷工程師手中的鍋貼，到美國家庭餐桌上的泰式料理，再到街角飄著咖啡香的85度C，台灣餐飲品牌正用最熟悉的味道打開國際市場大門。

過去台灣靠科技業讓世界看見實力，如今餐飲業則用鍋貼、珍珠奶茶、蛋糕與泰式料理，讓世界吃見台灣。美國市場不僅成為台灣餐飲品牌的新戰場，更可能孕育出下一個海外營收成長奇蹟。