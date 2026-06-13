快訊

9人受害！疫調意外揭校車司機長期性侵女學生 疾管署證實：5人染HIV

入職前不知SpaceX！前焊工十年前獲配股 史詩級IPO後坐擁3300萬

巨浪捲走小船！德牧「漂流4公里」獲救 主人嚇死：以為在拍災難片

聽新聞
0:00 / 0:00

台糖溫馨慶端午 大小朋友一起包粽、立蛋

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
台糖邀請臨近里民到場，ㄧ同包粽子慶祝端午節。台糖／提供
台糖邀請臨近里民到場，ㄧ同包粽子慶祝端午節。台糖／提供

台糖公司砂糖事業部暨小港廠為深化企業與地方情誼，13日在小港廠園區舉辦「粽葉飄香慶端陽」活動，邀請鄰近社區里民齊聚同歡。現場除體驗傳統的「包粽」與「立蛋」，更因民俗活動的共同參與拉近里仁為美的距離，讓台糖小港廠不僅是生產砂糖的甜蜜基地，更是敦親睦鄰的好所在。

台糖砂糖事業部今年是第五年舉辦端午活動，小港廠長謝居盛除由衷感謝地方鄉親長期對台糖的支持與鼓勵，台糖也一直努力朝ESG前行，企業與社區相互友善及幫襯，砂糖事業部暨小港廠樂為台糖典範，企業成長之時也不忘與在地一起茁壯。

活動現場準備糯米、香菇、豬肉及粽葉等豐富食材，由台糖員工與社區里民攜手切磋包粽技巧、齊話家常。許多長輩熱心傳授傳統手藝，年輕世代與孩童也躍躍欲試，在溫馨的跨世代互動中賦予傳統節慶文化更深厚的傳承意義。

此外，現場提供現煮咖啡、卡拉OK歡唱，另因時值炎炎夏日，台糖提供經典冰品供民眾消暑，讓大家感受到滿滿的沁涼與關懷。

活動尾聲由台糖準備應景的美味粽子及夏日解暑的台糖冰品贈予與會里民，為活動畫下圓滿句點。參與的里民表示，台糖每年舉辦節慶睦鄰活動，不僅帶來濃厚的過節氣氛，促進鄰里間的互動與情誼，也充分展現企業深耕地方的溫暖形象。

台糖

延伸閱讀

吳乃仁欠台糖1.7億…遭管收最久達6個月 看守所第一餐菜色曝光！

欠台糖1.7億 吳乃仁到案已入看守所

吳乃仁欠台糖1.7億遭送看守所！法院認定「生活豪奢」拒報告財產狀況

元大人壽2026家庭日千人齊聚響應公益 實踐永續精神共創幸福職場

相關新聞

機車兩段式左轉存廢掀討論 逾八成民眾反對全面取消

機車兩段式左轉存廢議題近日再度引發討論。LINE TODAY於6月11日至13日舉辦網路投票，結果顯示，超過八成二的民眾不支持全面取消強制兩段式左轉，其中以「因地制宜、有條件開放直接左轉」最受支持。

中油公告：15日至21日 汽、柴油價格維持不漲

台灣中油公司13日宣布，自15日凌晨零時起至21日晚上12時止，汽、柴油價格維持不調整，分別為92無鉛汽油每公升32.4元、95無鉛汽油每公升33.9元、98無鉛汽油每公升35.9元、超級柴油每公升31元。

台灣美食出海搶商機！鍋貼、水餃、珍奶齊攻美國「吃」出第二成長曲線

當台灣人還在討論哪一家鍋貼最好吃、哪一杯珍珠奶茶最對味時，台灣餐飲品牌已經把戰場一路拉到太平洋彼岸。

暑假要出國？內政部提醒役男：3天前需取得短期出境核准

暑假旅遊旺季將至，不少民眾已著手規劃海外旅遊行程。內政部提醒，96年次（含）以前出生未履行兵役義務的役男，有短期出國的規劃時，需於出境前3天，到內政部役政司全球資訊網「役男短期出境線上申請作業系統」提出申請，經核准後即可安心出國。

華航、長榮航貨運機隊 成高油價獲利救火隊

儘管中東局勢升溫推升國際油價，讓航空業面臨成本壓力，但對國內航空雙雄華航（2610）、長榮航（2618）而言，今年客運市場高載客率與穩定票價，已成為抵禦高油價的第一道防線。

台灣之光！ 台中太平育賢好宅、綠空鐵道軸線奪全球卓越建設金銀雙獎

台中市政府與中華民國不動產協進會傳回國際捷報！被譽為建築界奧斯卡獎的「全球卓越建設獎2026年得獎名單揭曉，台中市一舉斬獲兩項世界級大獎，太平育賢二、三期好宅勇奪合宜住宅類「金獎」、「綠空鐵道軸線」獲文化資產（修復、保存）類「銀獎」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。