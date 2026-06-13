台糖溫馨慶端午 大小朋友一起包粽、立蛋

台糖公司砂糖事業部暨小港廠為深化企業與地方情誼，13日在小港廠園區舉辦「粽葉飄香慶端陽」活動，邀請鄰近社區里民齊聚同歡。現場除體驗傳統的「包粽」與「立蛋」，更因民俗活動的共同參與拉近里仁為美的距離，讓台糖小港廠不僅是生產砂糖的甜蜜基地，更是敦親睦鄰的好所在。

台糖砂糖事業部今年是第五年舉辦端午活動，小港廠長謝居盛除由衷感謝地方鄉親長期對台糖的支持與鼓勵，台糖也一直努力朝ESG前行，企業與社區相互友善及幫襯，砂糖事業部暨小港廠樂為台糖典範，企業成長之時也不忘與在地一起茁壯。

活動現場準備糯米、香菇、豬肉及粽葉等豐富食材，由台糖員工與社區里民攜手切磋包粽技巧、齊話家常。許多長輩熱心傳授傳統手藝，年輕世代與孩童也躍躍欲試，在溫馨的跨世代互動中賦予傳統節慶文化更深厚的傳承意義。

此外，現場提供現煮咖啡、卡拉OK歡唱，另因時值炎炎夏日，台糖提供經典冰品供民眾消暑，讓大家感受到滿滿的沁涼與關懷。

活動尾聲由台糖準備應景的美味粽子及夏日解暑的台糖冰品贈予與會里民，為活動畫下圓滿句點。參與的里民表示，台糖每年舉辦節慶睦鄰活動，不僅帶來濃厚的過節氣氛，促進鄰里間的互動與情誼，也充分展現企業深耕地方的溫暖形象。