華航、長榮航貨運機隊 成高油價獲利救火隊

儘管中東局勢升溫推升國際油價，讓航空業面臨成本壓力，但對國內航空雙雄華航（2610）、長榮航（2618）而言，今年客運市場高載客率與穩定票價，已成為抵禦高油價的第一道防線。

客運守住基本盤 貨運成為獲利救火隊

更幸運的是，台灣正站在全球AI供應鏈核心位置，龐大的AI伺服器、半導體設備出口潮，意外讓兩家擁有大型貨機機隊的航空公司找到另一座「獲利金礦」，貨運事業搖身一變成為高油價時代的最佳救火隊。

其中，華航堪稱這波AI空運熱潮最大受惠者。隨著全球科技巨頭持續擴大AI投資，帶動伺服器、半導體設備等高科技產品大量出貨，華航18架貨機幾乎班班滿載，上半年接單動能強勁。華航指出，5月AI相關貨源需求持續暢旺，帶動空運市場呈現「量價齊揚」榮景。

進入6月後，雖然中東戰事牽動國際油價波動，但華航持續靈活調整貨運航網與艙位配置，積極爭取AI設備包機、高價值貨源，同時依各市場機制適時調整燃油附加費，並視市場需求提高整體運價，將油價衝擊降至最低。

長榮航空也有9架全貨機，同樣搭上AI貨運順風車。長榮航空表示，5月空運市場需求維持高檔，半導體、AI伺服器、散熱設備等AI供應鏈貨品持續搶占艙位，加上季節性生鮮產品進入出貨旺季，推升整體空運量能持續成長。

面對市場需求快速變化，長榮航空持續靈活調度客貨機隊，充分運用貨機與客機腹艙資源，全力爭取高收益貨源，讓貨運事業成為營收成長的重要引擎。

美國亞洲運力吃緊 AI 出貨推升運價

不只航空公司受惠，航空物流業者也同步分享AI出貨

潮紅利。國內航空物流龍頭中菲行（5609） 5月集團合併營收達32.4億元，年增39%，創下2022年9月以來單月新高紀錄。

中菲行指出，受惠半導體與AI伺服器客戶出貨需求持續強勁，集團空運貨量較去年同期大增近三成。隨著AI伺服器、半導體產品持續擴大出口，美國線及亞洲區域航線運力維持吃緊狀態，帶動運價穩步走升。

業界分析，在高油價與地緣政治風險干擾下，客運獲利難免受到壓縮，但AI供應鏈帶來的龐大空運需求，正為航空業開闢另一條成長跑道。當全球AI軍備競賽持續升溫，貨機載的不只是伺服器與晶片，更是華航、長榮航及物流業者今年營運成長最重要的動能來源。