30ML 亞洲巡迴首站 萬代人氣組裝模型品牌將來台

萬代BANDAI SPIRITS旗下原創組裝模型品牌「30 MINUTES LABEL」（簡稱 30ML）自推出以來便深受模型玩家喜愛，2025年9月首度在日本秋葉原舉辦專屬活動，隨後於 2026年2月前進大阪，吸引大批玩家朝聖，並正式宣布啟動「30 MINUTES LABEL Fes. Asia Tour」亞洲巡迴計畫。而台北更將成為巡迴首站，於6月19日至21日端午連假期間在台北地下街盛大登場。

本次活動將展出多款30 MINUTES LABEL最新模型，並同步販售日本官方商店「30 MINUTES LABEL ZONE」限定商品及人氣模型，讓粉絲一次收藏喜愛的作品。其中最受矚目的焦點是搶先全球首度販售的限定商品「30MF槍兵龍人」，讓台灣玩家成為全球第一批入手的幸運粉絲！除了豐富展品，活動期間也將舉辦製作人座談會，邀請日本開發團隊親自分享系列商品從企劃發想到商品誕生的幕後故事，並與玩家近距離交流互動，帶領大家深入探索30 MINUTES LABEL獨特的創作魅力和世界觀，邀請模型愛好者一同感受30ML的創作魅力！

以「忘卻時間、盡情享受的30分鐘」為主題 日本官方限定品首度登台

30 MINUTES LABEL（30ML）最大特色在於兼具「快速組裝」與「自由改造」兩大特色，玩家可在短時間內完成模型組裝，並透過不同選配式零件打造出專屬的獨特作品，盡情享受創作樂趣。目前30ML旗下共有四大系列，包括以量產機器人為主題的「30 MINUTES MISSIONS（30MM）組裝模型輕作戰」、以少女角色為核心的「30 MINUTES SISTERS（30MS）組裝少女輕作戰」、充滿濃厚奇幻風格的「30 MINUTES FANTASY（30MF）組裝奇幻輕作戰」，以及聚焦人氣IP角色的「30 MINUTES PREFERENCE（30MP）組裝角色輕作戰」，滿足不同玩家的收藏與創作喜好。