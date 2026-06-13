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台灣之光！ 台中太平育賢好宅、綠空鐵道軸線奪全球卓越建設金銀雙獎

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市太平育賢二、三期好宅榮獲2026全球卓越建設獎合宜住宅類金獎。圖／台中市政府提供
台中市太平育賢二、三期好宅榮獲2026全球卓越建設獎合宜住宅類金獎。圖／台中市政府提供

台中市政府與中華民國不動產協進會傳回國際捷報！被譽為建築界奧斯卡獎的「全球卓越建設獎2026年得獎名單揭曉，台中市一舉斬獲兩項世界級大獎，太平育賢二、三期好宅勇奪合宜住宅類「金獎」、「綠空鐵道軸線」獲文化資產（修復、保存）類「銀獎」。

都發局說明，太平區育賢二、三期好宅由市府委託戴育澤建築師事務所規劃設計，座落於太平新光區段徵收區核心地段，共可提供678戶居住單元。育賢好宅以「綠意串聯、社區共融」為核心理念，巧妙融合歷史河道紋理與都市綠廊概念，透過開放式街廓打造兼具人本尺度與都市友善的宜居聚落，徹底突破傳統社宅刻板印象，落實混居共好與全齡共享。

都發局指出，太平區育賢二、三期好宅導入立體中庭、自然採光與生態景觀設計營造舒適微氣候，更整合一期至三期之托嬰中心、幼兒園、長者日照中心及共享店鋪等機能，卓越的公共性與環境融合表現，深獲全球評審高度肯定。

綠空鐵道軸線是以1908年開通的縱貫鐵路舊鐵道為軸心，將閒置的帶狀空間轉化為長約1.6公里的綠色人本步行廊道，成功保留了百年鐵道文化資產，並透過都市縫合技術，串聯周邊的校園綠廊、歷史建築與生態水岸。在舊城再生與環境保育間的完美平衡，獲評審團高度讚賞。

都發局長李正偉強調，市府團隊近年在市長盧秀燕帶領下，從國內的國家卓越建設獎、公共工程金質獎，一路走到FIABCI全球卓越建設獎的國際舞台，屢創佳績。此次太平育賢好宅與綠空鐵道軸線獲金銀雙獎，展現台中推動高品質公共建設、落實居住正義與綠色永續的堅定決心。未來，市府將秉持這份國際認可的榮耀，持續打造兼顧在地文化、居民福祉與永續美感的幸福宜居城市。

台中市太平育賢好宅聚落空拍照。圖／台中市政府提供
台中市太平育賢好宅聚落空拍照。圖／台中市政府提供

綠空鐵道軸線與公路及鐵路之間的連結空拍照。圖／台中市政府提供
綠空鐵道軸線與公路及鐵路之間的連結空拍照。圖／台中市政府提供

台中市綠空鐵道軸線榮獲2026全球卓越建設獎文化資產（修復、保存）類「銀獎」。圖／台中市政府提供
台中市綠空鐵道軸線榮獲2026全球卓越建設獎文化資產（修復、保存）類「銀獎」。圖／台中市政府提供

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