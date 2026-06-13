85%回購率撐起20億營收 奇威拚轉型搶年輕客群

當許多本土服飾品牌受到快時尚與電商衝擊而退出市場，創立50年的Keywear奇威名品卻依然屹立不搖。這個以熟齡女性為主要客群的老字號女裝品牌，靠著85%的會員回購率，撐起新台幣20億元年營收。

不過隨著核心客群與銷售人員逐漸走向高齡化，奇威也面臨「斷崖式下滑」的生存危機，為了撐住品牌商機，奇威近年透過新品牌、電商及複合式旗艦店展開轉型。

在年輕世代眼中，奇威門市總給人「客人不多」的印象，常有人好奇，這個品牌到底靠什麼活了半世紀？答案在一群平均年齡超過60歲、黏著度驚人的熟客身上。

今年適逢奇威50週年，奇威總經理李維彬接受媒體訪問時坦言，這群擁有超高黏著度的客人，是奇威最珍貴的資產；只要有新品到店，客人就會買單，因為支撐奇威走過半世紀的，從來不只是服裝本身。

他舉例，下雨天時，店員會主動打電話邀請熟客到店裡吃薑母鴨、喝茶聊天，聊媳婦、聊兒孫近況，再順便看看新品；有時一頓飯結束，客人便帶走2萬多元商品。「奇威除了服飾之外，很重要一部分是給客人『情緒價值』」。

只是這群高黏著度的客人，也成為奇威最大的危機。「 當我老客戶占85%，表示我沒有新客，這是一體兩面的事。」李維彬說。

奇威長年鎖定45歲以上女性，但如今45歲至55歲族群提到奇威時，會認為那是母親世代的品牌。

當核心客群平均年齡已來到65歲至75歲，奇威整理會員資料時發現，許多會員留下的都是家用電話，客服聯繫時，有時會聽到「我媽媽已經過世了」或「她現在住安養中心」等回答。

李維彬表示，當這群顧客逐漸退休，減少參加社交場合，對服飾消費需求自然下降，「退休之後，大家要的是保健食品、健康和運動，不一定是買衣服。」他認為，這種變化不會緩慢發生，反而會出現斷崖式下滑，因此品牌轉型已不是選擇題，而是生存題。

搶攻年輕客群 從服裝品牌走向生活品牌

近年奇威積極轉型，除了發展電商，也推出鎖定年輕族群的「1977」、面向都會女性的「MIXART」，以及進軍百貨通路的「ALC&J」，希望接觸新世代消費者。李維彬表示，目前奇威約9成營收仍來自實體門市，未來希望逐步調整為門市4成、電商3成、百貨通路3成，降低對單一通路的依賴。

另外，今年奇威50週年，宣布在新北市林口開出全台首家「Keywear Garden奇威花園」複合式旗艦店，結合女裝、人寵親子商品、生活選品、咖啡空間及健康商品，希望打造女性的第三生活空間，未來將複製此模式，拓展至全台各地。

奇威董事長何博文認為，真正被需要的品牌，是能陪伴生活的品牌，奇威要讓品牌不只存在於衣櫥，更走進消費者的日常生活。

「客戶是財神爺，員工是夥伴。」何博文說，奇威一路走來堅持真材實料，不靠偷工減料賺錢，也願意花更多時間修改版型與服務客戶，這些看不見的細節，是品牌能累積口碑的原因。

此外，奇威集團也多角化經營，布局哈哈窩寵物精品、旅宿事業薇緹文旅，以及建設事業上湖奇威城。何博文強調，雖然這些新事業是未來成長方向，但現階段主要獲利來源仍是服飾，未來將持續以品質與服務，培養下一代的客人。