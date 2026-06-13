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SCFI指數周漲9.5% 運價飆 貨櫃三雄喊衝

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導
全球貨櫃海運市場再現強勁多頭行情。聯合報系資料照
全球貨櫃海運市場再現強勁多頭行情。聯合報系資料照

全球貨櫃海運市場再現強勁多頭行情。最新一期上海出口集裝箱運價指數（SCFI）於昨（12）日出爐，指數大漲258.74點至2,985.22點，周漲幅達9.5%，寫下連續第七周上漲紀錄，且本周漲勢明顯擴大，歐洲、美國及地中海等主要航線全面走揚，其中歐洲線單周暴漲17%，美西漲幅12%成為本波漲勢最大亮點。

法人指出，在運價連七漲、漲幅持續擴大的帶動下，貨櫃三雄長榮（2603）、陽明及萬海第2季營收與獲利表現可望明顯優於第1季，第3季旺季效應也提前浮現，海運市場再度迎來久違的多頭榮景。

SCFI指數及主要貨櫃輪航線運價變化
SCFI指數及主要貨櫃輪航線運價變化

國內物流業者表示，這波運價漲勢再度跌破市場眼鏡。原本市場普遍擔憂美國關稅政策、全球經濟成長趨緩及貨量不足等因素恐壓抑需求，未料隨著美國對進口商品課徵10%臨時關稅將於7月24日到期，全球貨主紛紛提前出貨，從台灣、中國大陸到東南亞全面啟動「搶運模式」，帶動搶艙潮快速升溫。

在美國線方面，遠東至美西每FEU（40呎櫃）運價來到5,101美元，較前一期大漲549美元，周漲幅12.1%；遠東至美東每FEU達6,321美元，較前一期增加580美元，周漲幅10.1%，雙雙創下一年來高檔水準。

歐洲線漲勢更為驚人。遠東至歐洲每TEU（20呎櫃）運價達3,064美元，較前一期大增459美元，周漲幅高達17.6%；遠東至地中海每TEU則來到4,172美元，較前一期上漲340美元，周漲幅8.9%。

運價 萬海 上海

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