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華城訂單還在爆炸性成長 總經理許逸德：重電業還看不見高原期

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導
華城總經理許逸德表示，現階段仍看不見重電產業的高原期。記者朱曼寧／攝影
華城總經理許逸德表示，現階段仍看不見重電產業的高原期。記者朱曼寧／攝影

華城（1519）昨（12）日召開股東會，總經理許逸德表示，現階段仍看不見重電產業的高原期，目前在手訂單持續滿載，且已經在接2029~2030年的訂單，其中AIDC相關訂單更是爆炸性成長，從去年120億元，到目前已達200億元，預估今年AIDC營收規模比重可超過15%。

華城股東會中承認2025年財報，並通過配發每股現金股利11元、股票股利1元，另全面改選董事。華城在北美基礎建設、AIDC建設大力發展下，近年外銷占比逐年攀升。許逸德表示，今年前四月外銷業績占比已提升至66%， 預估全年外銷占比可望首度突破六成，而今年在AIDC出貨金額可達到40至50億元，主要仍以美國市場為主。

接單上，許逸德表示，接單以四大要素包括品質、成本、交期、服務為主，除了持續接到北美市場訂單外，目前也正在洽談「日本半導體材料大廠信越化學於九州鹿兒島主導的大型AIDC建置計畫」之訂單，預期最快下半年就可以有好消息。

產能上，許逸德表示，華城觀音三廠B廠第1季開始商轉，主要內外銷中型電力變壓器，產能將是逐年升高，今年可望貢獻營收逾10億元，預期2027年可貢獻逾30億元，2028年可貢獻逾40億元。

台中廠則生產345~500kv大型變壓器為主，目前已動工擴廠，投資規模約25億元，預計2027年第2季底完工，2027年第3季投產，未來產能可望倍增。

營收 總經理 華城

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