企業生日快樂／喬山市占躍升 獲利大爆發

喬山健康科技（1736）邁入新的50年，總經理羅光廷表示，喬山正處於「收割期」，2026年將是營收與獲利同步爆發的一年。尤其在商用市場穩居全球商用健身器材領導地位，去年市占已跳升至41%，預計2028年可望拿下七成市占。

喬山去年合併營收達543.29億元、年增13.7%，自2018年起連續八年刷新紀錄，毛利率50.6%，每股純益9.06元，為近19年來新高；今年前二月合併營收74.81億元、年增9.9%，續創同期新高，展現集團營運規模與市場競爭力持續提升。

羅光廷指出，去年雖受關稅成本增加及匯率波動等因素干擾，但核心營運體質穩健。展望2026年，集團將持續朝商用市場市占率50%的目標邁進，家用市場透過創新產品，擴大實體與線上通路營收規模；按摩椅事業體深化日本市場，並加速推廣至國際市場。

越南新廠開始營運後，喬山的製造實力將再進一步提升，全球五個國家，總共會有七座製造工廠，總占地面積達15萬坪，成為全球最大健身器材製造集團。預期今年營收可維持雙位數增長，並挑戰600億大關。以下是訪談紀要：

問：對健康產業的景氣展望？

答：商用市場將是主要增長引擎，畢竟商用健身器材受景氣波動影響較小，即使在景氣低迷時，消費者減少旅遊支出，但仍會維持本地健身房的會籍。目前全球大型連鎖健身房持續擴張，帶動汰換與新裝機需求。

至於家用市場，儘管曾受通膨與關稅影響，但隨著喬山於2024年併購美國品牌BowFlex，相關效益已自2025年下半年起逐步發酵，集團看好透過AI、VI（視覺智慧）輔助產品，能吸引更多居家運動人口。

問：集團對今年營運展望？

答：就目前接單狀況觀察，2026年第1季訂單將延續雙位數以上年增幅度，市場需求動能穩健。另一方面，越南第二廠建廠工程進度順利，預計第3季如期量產，將有效支援集團未來成長需求，提升整體產能彈性與供應效率。

在新產品、新客戶開發及市場布局持續擴大的帶動下，集團對今年營收與獲利表現維持審慎樂觀看法，整體營運可望延續成長軌道，全年營收將維持雙位數成長，並挑戰600億大關。

問：對集團未來營運發展與展望為何？

答：全球健身產業「大者恆大」已成定局，喬山作為龍頭受益最深。喬山商用市占率已從2024年的35%，提升至2025年底的41%左右，短期目標為突破50%，計畫2028年達成70%的目標。

家用市場則預計2030年達成全球30%的市占率，並透過多元品牌Matrix、Horizon、BowFlex分層進攻。

至於按摩椅市場，集團將擴大旗下日本按摩椅龍頭富士醫療器（Fujiiryoki）的影響力，並計畫於2026年在日本或新加坡掛牌上市，目的在釋放品牌價值並強化集團財務結構。展望2026年，預期整體營收可維持雙位數以上成長動能。

問：面對地緣政治與成本挑戰，喬山有何發展策略？

答：越南二廠是集團2026年最重要的基礎建設投資，目前，位於越南北寧省的二廠預計第3季正式投產，其產能為一廠的二倍，將成為全球最大的健身器材製造基地。

面對美中貿易戰等地緣政治衝突，以及因應供應鏈重組，喬山將藉由越南產能取代部分中國與台灣的舊有產線，以規避關稅風險並降低成本。未來，越南產能將可有效支撐北美與全球需求，確保毛利率維持在50%以上的高水準。

另為提升毛利，集團也將加速發展「商用按摩椅」，以及高階商用器材如Matrix、Onyx系列等高毛利產品，預期能增加整體毛利約5%。