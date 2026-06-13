企業生日快樂／喬山首辦企業慈善演唱會 客戶員工齊聚大巨蛋

喬山（1736）今年1月在台北大巨蛋舉辦50周年感恩慈善演唱會，3.5萬名國內外客戶、供應商及員工齊聚一堂，成為全台第一個在大巨蛋攻蛋成功的私人企業演唱會。董事長羅崑泉當初創業時「I can do anything！」的信念，在此充分獲得展現。

事實上，這場名為「喬山五十．轉動未來」的慈善演唱會，也象徵著喬山從1975年只有三個人的代工廠，正式蛻變為全球健身器材龍頭的歷史高度。選擇大巨蛋這個指標性場域，本身就是一種「實力與地位」的宣示。

演唱會當天，喬山不惜重金邀請張信哲、A-Lin、周興哲、盧廣仲、告五人、玖壹壹及夏川里美等「金曲獎級」陣容，由陳漢典與Lulu主持，創造了現象級的社群媒體討論熱度。

羅崑泉回想當年憑著一句「I can do anything」的信念，接下第一筆200美元的啞鈴訂單，至2025年集團營收已超過540億元，穩居全球商用健身器材市場龍頭，並曾連續兩年榮獲《富比士》全球跨國企業「最佳雇主獎」，認證喬山是幸福企業。

「其實，早在十年前就有這個想法了」羅崑泉強調，喬山是一個大家庭，這次演唱會，讓來自38個國家的員工齊聚一堂，親身感受企業規模與榮耀，對於提升員工忠誠度與向心力，具有無可取代的價值。

另外，透過大型盛會款待經銷商與供應商，也鞏固了未來共同開發市場的戰略聯盟。

而活動定名為「慈善」演唱會，現場義賣董事長自傳，販售所得全數捐出做公益。喬山結合社會公益與運動推廣，將企業獲利回饋社會，進一步強化「健康生活不僅是器材，更是一種利他態度」的品牌內涵。

羅崑泉強調，喬山50周年感恩慈善演唱會，不僅是一場單純的週年慶活動，更具有歷史定位、品牌升級與社會責任的多重意義，宣示集團正朝下一個50年穩健前進。