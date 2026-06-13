聽新聞
0:00 / 0:00

企業生日快樂／喬山 健身黑手變品牌龍頭

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導
喬山董事長羅崑泉（左）、總經理羅光廷。 記者宋健生／攝影
喬山董事長羅崑泉（左）、總經理羅光廷。 記者宋健生／攝影

喬山健康科技（1736）今年營運邁入第51年。1975年，創辦人羅崑泉、何月欣夫婦與一名員工，全公司三個人、接獲第一張200美元訂單。逐漸成長至超過1萬人的集團，2025年合併營收逾540億元，從一個小小代工廠創業，成為「全球健身器材龍頭」，充滿勵志感；更是台灣產業從「黑手加工」轉型為「國際品牌」的經典。

目前喬山是全球最大商用健身器材供應商，在38個國家設有44家子公司，擁有60多國的經銷商，在全球有316家自有通路；七座生產基地涵蓋台中、大陸上海、越南河內、日本大阪及美國威斯康辛等地。

喬山2003年股票上市，當年營收剛好站上50.19億元，但僅僅三年，營收就突破百億大關、達到118.6億元。2025年營收更突破500億大關、達543.29億元、年增13.7%，創歷史新高。

出生於1941年次的羅崑泉，是中埔鄉富收村的佃農之子，家裡有八個兄弟姊妹，他排行老四，生活環境很貧苦。

10萬美元 敲開美國市場

1962年，羅崑泉考上輔仁大學經濟系，家裡最小的弟弟才六歲。他決定帶弟弟們到台北邊讀書邊學做生意。

羅崑泉婚後夫妻創業成立貿易公司，照著美國電話號碼簿上的地址，拚命寫信自我推薦，半年內寄出三、四千封信，終於接到一張200美元的啞鈴訂單。

「什麼是啞鈴啊？」羅崑泉問了好多人，才知道就是鄉下健身用的「石輪」，夫妻倆用製石輪的方法製模、灌漿製造，想辦法出貨，第一筆訂單讓他們賺了3,200元。

啞鈴製造門檻不高，雖然三年後喬山成為最大啞鈴製造商，但大陸廠商隨後低價搶訂單，喬山就改作跑步機和更高階的有氧健身器材，一做就是15年。

1995年某一天深夜，羅崑泉接到一通越洋電話，一間美國客戶的員工哭訴：「我要失業了，怎麼辦？」原來這家由喬山代工的客戶，老闆打算退出市場，正尋求買主接手公司。

羅崑泉轉念一想，這可能也是一個機會。他堅定地告訴這名員工：「不要緊，告訴你老闆，我來買！」對方最初開價500萬美元，但羅崑泉強調產品專利及製造權都在喬山手上，賣給別人價值等於零。最後居然以10萬美元成交，取得進軍美國市場的入場券。羅崑泉讓美國員工主導產品設計與行銷通路，台灣負責結構設計及製造，陸續創立Vision等四個國際品牌、開啟自有品牌之路。

環境的考驗從沒停止。剛上市不久的喬山一度成為風光的傳產股王，2005年市值破400億元，員工從2,000人擴編到6,000人。不料隔年金融海嘯來襲，全球需求瞬間急凍，2008年營收只剩巔峰時期的一成不到，首度面對虧損6,500萬元的成績單。

羅崑泉和兒子總經理羅光廷、女兒業務副總羅雅芳一起做了決定：放棄毛利低於15%的產品，從家用切入高階商用市場，重新創立高階商用品牌Matrix，主打高階健身房市場，以及四合一品牌JOHNSON。

三大戰略 衝刺高端商用

這場品牌與產品的蛻變，總經理羅光廷功不可沒，羅光廷觀察到代工（OEM）與低階家用市場的毛利逐年被壓縮，力主開發高階商用產品，創立Matrix品牌。他以「國際併購、通路直營、軟硬體整合」三大戰略，可說是讓喬山從「亞洲第一」，躍升為「世界第一」的關鍵推手。

Matrix直接對標當時的全球龍頭Life Fitness和Precor，羅光廷打造設計團隊，走現代感工業設計路線（如首創的淚滴型鋼管），強調耐用性，成功打入全球頂級健身連鎖店（如Gold's Gym等），如今Matrix已成為喬山貢獻營收與獲利最強大的引擎。

許多品牌走國際市場靠代理商打天下，但羅光廷則主導大規模的全球直營化，掌握定價權與聽取客戶回饋，即使有經銷商，他仍陸續在全球設立了44間行銷子公司，並在全球擁有超過310家的直營零售店。

2024年，喬山收購美國BowFlex與Schwinn，大幅提升喬山產品線完整度、品牌認知度及通路競爭力，擴大全球家用健身市場布局。

近幾年網路與AI科技快速賦能產業新生命，羅光廷帶領喬山推動數位產品，發展「Johnson@Mirror健身魔鏡」與「Johnson@Cycle健身車」。從一次賣斷賣機器，變成軟服務，喬山在台灣與美國自建專業攝影棚，招募教練團隊拍攝課程，推動「訂閱制」模式，讓健身器材成為家庭內互動健康終端，營收也從一次性販售為主，增加長期服務收入。

近年，喬山不僅關注健身，也注重「全家健康」，收購日本按摩椅元祖品牌Fujiiryoki。補足喬山在放鬆（Recovery）領域的產品線，以日本品牌高品質形象輸往歐美商用市場，讓喬山在「運動前、運動中、運動後」的完整健康生態系布局更趨完整。

喬山 營收 大阪

延伸閱讀

健檢市場900億商機誰來接？H2U永悅健康用AI算力佈局「數位健康基礎建設」

影／苗栗市全民運動館預計7月開幕 鍾東錦視察體驗多項健身器材

證交所辦上半年度創新板公司法說會 6月22日起陸續登場

「仁不膩」 黃仁勳韓綜首秀 四大亮點話題性十足

相關新聞

AI前景熱 人才瘋進科技業不一定能做久

人工智慧（ＡＩ）產業當道，科技業高薪也帶動人才流動。人力銀行表示，科技業為了搶人，給的薪資很高，也吸引人才往科技業前進。在少子化人力吃緊情況下，多數人往科技業前進，自然讓低薪或勞動條件欠佳的服務業缺工更嚴重，很多行業未來必須仰賴外籍生或引進移工。不過，專家也示警，很多人想進去科技業當研發或工程師，但想去不一定進得去，進得去不一定做得久。

48%大專生攻讀科技類科系 占比連年增

受到人工智慧（ＡＩ）、半導體產業帶動影響，選擇資通訊相關科系的學生也愈來愈多。根據教育部一一四學年統計，大專校院學生數一○五點七萬人，其中攻讀科技類學生占四成八最多，占比連年提升，反觀社會類占比三成三、人文類一成八，兩者則是持續探低。

經部諮詢會議 產業界關注電力供應穩定

經濟部昨日召開第一次經濟及產業諮詢會議，經濟部長龔明鑫表示，產業界代表除關切人工智慧（ＡＩ）發展、能源供應及中小企業國際布局外，也針對無人機預算遭刪減及「空氣污染防制法」修法表達憂慮，認為相關政策恐影響產業發展動能，呼籲政府審慎評估並提出配套措施。

屏科專區動土 魏哲家：我們還是缺人才

屏東科學園區半導體供應鏈專區昨天舉行動土典禮，賴清德總統邀請台積電董事長魏哲家共同執鏟，賴總統肯定台積電支持專區，代表深耕台灣、根在台灣。魏哲家說，賴總統說以後不會缺土地及水、電，「我們還是缺人才」，希望政府更努力增加人口和教育能量。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。