企業生日快樂／喬山 健身黑手變品牌龍頭

喬山健康科技（1736）今年營運邁入第51年。1975年，創辦人羅崑泉、何月欣夫婦與一名員工，全公司三個人、接獲第一張200美元訂單。逐漸成長至超過1萬人的集團，2025年合併營收逾540億元，從一個小小代工廠創業，成為「全球健身器材龍頭」，充滿勵志感；更是台灣產業從「黑手加工」轉型為「國際品牌」的經典。

目前喬山是全球最大商用健身器材供應商，在38個國家設有44家子公司，擁有60多國的經銷商，在全球有316家自有通路；七座生產基地涵蓋台中、大陸上海、越南河內、日本大阪及美國威斯康辛等地。

喬山2003年股票上市，當年營收剛好站上50.19億元，但僅僅三年，營收就突破百億大關、達到118.6億元。2025年營收更突破500億大關、達543.29億元、年增13.7%，創歷史新高。

出生於1941年次的羅崑泉，是中埔鄉富收村的佃農之子，家裡有八個兄弟姊妹，他排行老四，生活環境很貧苦。

10萬美元 敲開美國市場

1962年，羅崑泉考上輔仁大學經濟系，家裡最小的弟弟才六歲。他決定帶弟弟們到台北邊讀書邊學做生意。

羅崑泉婚後夫妻創業成立貿易公司，照著美國電話號碼簿上的地址，拚命寫信自我推薦，半年內寄出三、四千封信，終於接到一張200美元的啞鈴訂單。

「什麼是啞鈴啊？」羅崑泉問了好多人，才知道就是鄉下健身用的「石輪」，夫妻倆用製石輪的方法製模、灌漿製造，想辦法出貨，第一筆訂單讓他們賺了3,200元。

啞鈴製造門檻不高，雖然三年後喬山成為最大啞鈴製造商，但大陸廠商隨後低價搶訂單，喬山就改作跑步機和更高階的有氧健身器材，一做就是15年。

1995年某一天深夜，羅崑泉接到一通越洋電話，一間美國客戶的員工哭訴：「我要失業了，怎麼辦？」原來這家由喬山代工的客戶，老闆打算退出市場，正尋求買主接手公司。

羅崑泉轉念一想，這可能也是一個機會。他堅定地告訴這名員工：「不要緊，告訴你老闆，我來買！」對方最初開價500萬美元，但羅崑泉強調產品專利及製造權都在喬山手上，賣給別人價值等於零。最後居然以10萬美元成交，取得進軍美國市場的入場券。羅崑泉讓美國員工主導產品設計與行銷通路，台灣負責結構設計及製造，陸續創立Vision等四個國際品牌、開啟自有品牌之路。

環境的考驗從沒停止。剛上市不久的喬山一度成為風光的傳產股王，2005年市值破400億元，員工從2,000人擴編到6,000人。不料隔年金融海嘯來襲，全球需求瞬間急凍，2008年營收只剩巔峰時期的一成不到，首度面對虧損6,500萬元的成績單。

羅崑泉和兒子總經理羅光廷、女兒業務副總羅雅芳一起做了決定：放棄毛利低於15%的產品，從家用切入高階商用市場，重新創立高階商用品牌Matrix，主打高階健身房市場，以及四合一品牌JOHNSON。

三大戰略 衝刺高端商用

這場品牌與產品的蛻變，總經理羅光廷功不可沒，羅光廷觀察到代工（OEM）與低階家用市場的毛利逐年被壓縮，力主開發高階商用產品，創立Matrix品牌。他以「國際併購、通路直營、軟硬體整合」三大戰略，可說是讓喬山從「亞洲第一」，躍升為「世界第一」的關鍵推手。

Matrix直接對標當時的全球龍頭Life Fitness和Precor，羅光廷打造設計團隊，走現代感工業設計路線（如首創的淚滴型鋼管），強調耐用性，成功打入全球頂級健身連鎖店（如Gold's Gym等），如今Matrix已成為喬山貢獻營收與獲利最強大的引擎。

許多品牌走國際市場靠代理商打天下，但羅光廷則主導大規模的全球直營化，掌握定價權與聽取客戶回饋，即使有經銷商，他仍陸續在全球設立了44間行銷子公司，並在全球擁有超過310家的直營零售店。

2024年，喬山收購美國BowFlex與Schwinn，大幅提升喬山產品線完整度、品牌認知度及通路競爭力，擴大全球家用健身市場布局。

近幾年網路與AI科技快速賦能產業新生命，羅光廷帶領喬山推動數位產品，發展「Johnson@Mirror健身魔鏡」與「Johnson@Cycle健身車」。從一次賣斷賣機器，變成軟服務，喬山在台灣與美國自建專業攝影棚，招募教練團隊拍攝課程，推動「訂閱制」模式，讓健身器材成為家庭內互動健康終端，營收也從一次性販售為主，增加長期服務收入。

近年，喬山不僅關注健身，也注重「全家健康」，收購日本按摩椅元祖品牌Fujiiryoki。補足喬山在放鬆（Recovery）領域的產品線，以日本品牌高品質形象輸往歐美商用市場，讓喬山在「運動前、運動中、運動後」的完整健康生態系布局更趨完整。