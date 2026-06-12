2026全球卓越建設獎 台灣勇奪「四金五銀」創新紀錄

第76屆世界不動產聯合會(FIABCI)年會於奧地利維也納登場，除了討論全球建築、住居等議題，眾所矚目的重頭戲「2026全球卓越建設獎(FIABCI World Prix d’Excellence Awards)」也在各國會員矚目之下公布，台灣作品勇奪4金5銀，不但創歷年新高，更是最大贏家。

「全球卓越建設獎」參賽作品來自世界85個國家、地區建築，由FIABCI各地分會在該國舉行比賽，得獎作品再於國際上競賽，被譽為「建築界奧斯卡」，是當前國際不動產界最具公信力與永續發展指標的最高榮譽。

台灣此次獲獎項目橫跨公共建設、社會住宅、景觀生態、文化資產修復、智慧產業園區、民間住宅及綠色教育空間等領域。各獲獎作品突顯台灣建築在工程品質、智慧科技應用、ESG 永續發展的卓越實力，獲得國際高度肯定。

台灣建築在國際舞台上獲獎，並非偶然綻放的個案，而是經過長期累積與產業持續進化，高達20座普立茲克建築獎得主設計、參與的經典建築作品，帶動台灣建築業者前進，而剛完工的「淡江大橋」榮登CNN全球重要建築榜單，彰顯了台灣的營造實力。

自2007年至今，台灣在「全球卓越建設獎」獲獎作品累計105座，包括41座全球金獎與64座全球銀獎。第76屆維也納年會上，台灣再度刷新紀錄，令人意想不到的是，拿下4座金獎的皆為公家機關，包括農業部林業及自然保育署、新北市政府、桃園市政府、台中市政府等公家機關，顯示公部門與民間機關的觀念差距正在逐漸消弭。

台中市政府以太平育賢段二期社會住宅、綠空鐵道軸線計劃分別拿下「合宜住宅類」、「文化資產類」的金、銀獎座。前往領獎的台中市地政局長曾國鈞表示，國際獎項的肯定，展現台中市在城市建設與永續發展上的成果，也讓國際社會看見台中的城市競爭力，期望未來市府持續汲取國際經驗，推動城市建設再升級。而台中市另有一項民間住宅、綠色教育空間獲獎，成果亮眼。

桃園市政府工務局則以「桃園市八德區大湳森林公園景觀工程第二期」拿下環境類金獎。桃園市政府副秘書長賴淑華表示：「大湳森林公園前身為保一總隊大湳營區，透過多樣設計，打造成人與生態共好的都會型森林公園，並且復育了翠鳥、二級珍稀黃鸝鳥等物種，登上國際獎項是對我們最大的肯定。」

在「文化資產類」，農業部林業及自然保育署以「總督府山林課宿舍群修復及活化再利用 × 0km山物所」拿下金獎。「0km山物所」前身為台灣總督府山林課的木造宿舍群，在2006年指定登錄為文化資產，林業及自然保育署費時多年修復完成，由勤美集團取得營運權，現已成台灣最熱門的打卡朝聖景點。

勤美集團董事長林廷芳對林業及自然保育署表達感謝，這座百年町屋的修復改善硬體設施，也完整保留場域原有精神與歷史記憶，取名為「0km山物所」，亦即象徵回到土地與森林的起點，重新連結人與自然的關係，走進活化的空間，讓更多人認識台灣豐富的山林文化與自然資源。

以「新店寶高智慧產業園區」拿下「公部門基礎建設／環境適意工程類」金獎，該園區設計從公共空間到辦公場域，皆以低碳、永續與共生為規劃核心，並導入智慧建築管理機制。

新北市政府經濟發展局副局長陳玫秀前往領獎時指出，新北市政府持續優化產業發展及投資環境，也會積極推動企業落實ESG與企業社會責任，共同打造經濟發展與環境永續兼具的產業聚落。

台灣除了台中太平育賢段二期社會住宅獲獎，桃園市中壢一號社會住宅也拿下銀獎。即將接任FIABCI世界會長的張麗莉指出，今年台灣社宅的獲獎， 與聯合國及FIABCI近年高度關注的 「 可負擔住宅(Affordable Housing)」趨勢完全契合。她強調：「可負擔住宅，絕對不只是蓋出遮風避雨的硬體，而是要全方位兼顧居住者的尊嚴、社區共融與環境永續。」

設計太平育賢段二期社會住宅的建築師戴育澤指出：「台灣在可負擔住宅的實踐上，正積極整合高綠覆率、環境共生、智慧科技與生活美學，在有限的預算下，發展出兼具社會關懷與永續思維的『台灣模式』 ，或可提供全球不動產產業參考。」

台灣建築業者在技術上，積極結合領先全球的 ICT科技與半導體供應鏈優勢，將其轉化為智慧建築(Smart Building)的減碳推動力。而透過導入環境感測、智慧節能電網與建築能源管理系統，得以實現主動式「省能、節能與創能」，打破傳統建築耗能的通病。

不只營運端智慧化，張麗莉也率先導入可回收再利用的「鋁模板系統」取代傳統木模，從源頭大幅減少建築廢棄物並提升營建精準度，已有業者跟進。

對於台灣業者的積極，FIABCI國際代表與多位分會會長在今年年會中一致指出，台灣建築產業的強項，在於「能快速將設計理念，高效率落實為優質的智慧綠建築」，讓設計與施工效率、工程品質以及環境共生，取得高度平衡。

台灣建築閃耀國際！台灣代表團於維也納世界不動產聯合會頒獎典禮現場合照。FIABCI台灣分會／提供

即將接任FIABCI世界會長的張麗莉，肯定今年台灣於全球卓越建設獎勇奪四金五銀。FIABCI台灣分會／提供

「2026全球卓越建設獎」台灣作品得獎名單。FIABCI台灣分會／提供