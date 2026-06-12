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航運業者：3大因素支撐海運價格 15日漲定了
海運價格節節高升，航運業者指出，油價上漲、港口壅塞及旺季備貨需求，持續支撐市場，運價維持強勢；美西北及美東航線艙位相對吃緊，船公司漲價態度明確，6月15日漲價已大致底定。
上海航交所出口貨櫃運價指數（SCFI）連7漲，歐美4大主要航線週漲幅都逾1成。
航運業者指出，油價上漲、港口壅塞及旺季備貨需求持續支撐市場，整體運價維持強勢；中東局勢及紅海風險尚未完全解除，市場普遍預期短期運價仍將維持高檔。
航運業者表示，美西北及美東航線艙位仍相對吃緊，供給有限。船公司漲價態度明確，6月15日漲價已大致底定，後續仍須視艙位供應情況而定。
整體而言，航運業者認為，6月底前市場強勢，運價及艙位緊張狀況短期內尚未見明顯鬆動。
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