正隆四度入列1.5°C企業減碳溫度計 朝「創能型工廠」推進

正隆（1904）12日獲頒《天下雜誌》企業減碳溫度計平台（TRIPs）「1.5°C溫控目標企業電子標章」，已連續第四年（2023–2026）入列減碳成效卓越企業名單，今年評估結果為1.512°C，顯示企業減碳路徑與全球1.5°C氣候目標高度一致。

在能源轉型方面，正隆加速推動「創能型工廠」布局，持續投資生質能汽電共生系統，累計投入逾50億元於竹北廠與后里廠。其中竹北廠系統已穩定運轉，透過將製程副產品轉化為燃料並進行發電與熱能回收，帶動2025年全公司替代能源使用比例提升至18.65%，約取代煤炭9.77萬公噸。

后里廠亦同步推動全台最大120噸級生質汽電共生系統，預計2029年投產，未來將進一步提升再生能源與替代能源供應能力，強化整體能源循環效率，推動造紙產業朝向結合能源循環與低碳營運的產業轉型。

此外，透過后里廠壓水部優化、大園廠蒸汽與汽電最佳化等專案，持續提升能源效率與製程穩定性，進一步降低溫室氣體排放強度。同時，已建立永續產業鏈平台與造紙業首個碳中和聯盟，協助超過500家海內外夥伴推動減碳轉型。

正隆表示，集團持續以「循環經濟、低碳綠能、智慧創新」為營運主軸，推動從「紙業製造」邁向「造紙 × 創能」雙軸轉型，透過能源自主與綠電布局強化整體減碳韌性。2025年台灣母公司溫室氣體排放量（範疇一、二）較2018年基準年減少14.20%，提前達成短期減碳目標，並穩健邁向2030中期目標與2050碳中和願景。

在減碳推動上，正隆建構四大策略主軸：首先推動S.M.A.R.T.低碳智紙轉型，強化資源減用、轉廢為能、AI產銷與低碳製程應用；其次深化3R PLUS循環經濟，整合紙、能源與水資源循環，擴大再生材料與生質能源應用；第三導入數位碳管理平台，並落實能源效率提升、再生能源擴大、低碳燃料與負碳技術等四大科學減碳路徑；第四透過「1+N模式」推動供應鏈議合，強化上下游共同減碳能力。

正隆亦於2025年榮獲CDP氣候變遷評比最高等級A List，為台灣造紙業唯一入選企業。公司表示，未來將持續深化「造紙×創能」雙軸策略，加速綠電與循環經濟布局，攜手產業鏈共同邁向淨零目標。