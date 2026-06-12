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接棒台航董事長 魏健宏：變動環境中續提升績效
台航今天召開董事會，推選董事魏健宏自即日起接任董事長，並完成交接。魏健宏表示，未來將善用前任董事長劉文慶建構的年輕化船隊及穩健財務體質等優勢，在快速變動的海運市場環境中，持續提升營運績效。
台航今天召開董事會，推選董事魏健宏自即日起接任董事長，並於會後舉行交接典禮。典禮由交通部常務次長林國顯擔任監交人。
林國顯指出，交通部身為台航的主管機關，同時也是代表政府持股的大股東，對於台航長年以來的營運成果，給予高度肯定，並向卸任董事長劉文慶表達敬意，在他的帶領下，台航展現營運韌性與治理成效，在波動激烈的國際航運市場中穩健成長。
新任董事長魏健宏擁有美國馬里蘭大學博士學位，專精領域涵蓋公共運輸、交通安全及智慧型運輸系統等核心技術，曾長期任教於成功大學交通管理科學系，曾擔任中華郵政董事長，任內積極推動郵政業務數位轉型與智慧物流。
魏健宏表示，未來將善用前任董事長劉文慶所建構的年輕化船隊及穩健財務體質等優勢，在快速變動的海運市場環境中，持續提升營運績效。魏健宏同時為成功大學名譽教授，並擔任中華航空董事。
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