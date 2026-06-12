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桃園機場航廈管制區外電車7月1日起停駛 捷運、接駁巴士接替服務
桃園國際機場為配合第三航廈串接工程，並推動升級為兼具環保綠能與智慧先進的自駕電動巴士系統，管制區外「航廈電車（Skytrain）」將自7月1日起正式停止營運。管制區內航廈電車則維持正常服務，不受影響。
機場方面呼籲，施工期間旅客請配合現場標誌及服務人員引導，改搭桃園機場捷運或航廈接駁巴士往來各航廈。
機場公司表示，桃園機場捷運提供A12機場第一航廈站、A13機場第二航廈站及A14a機場旅館站三站間免費搭乘服務，旅客使用悠遊卡、一卡通等電子票證，或信用卡、第三方支付、電子支付等方式進出閘門，均可享有免費優惠。
機場公司提醒，航廈接駁巴士全天候24小時營運，日間班距約15分鐘，夜間約20分鐘，旅客可依循現場指標前往搭乘。如需查詢最新交通及接駁資訊，可透過桃園機場官方巡迴巴士網站及APP取得即時動態。
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