左營果貿公辦都更招商 高市府：打造北高雄新地標

高雄市政府12日於台北舉辦左營果貿公辦都更招商，副市長林欽榮表示，全案預估可引進約146億元民間投資，透過公私協力活化2.48公頃市有土地，打造兼具產學研發展與城市更新效益的北高雄新地標，進一步強化大南方高科技人才培育能量。

高雄市府表示，高雄市自2020年8月以來，市府已推動24案公辦都更，累計投資金額達2,832億元。今年度公辦都更簽約金額已達600億元，左營果貿都更案如成功招商可望達800億元規模。

該案於6月4日在高雄辦理首場招商說明會獲業界熱烈迴響，為廣邀全國優質開發團隊參與投資，特別於台北辦理第二場招商說明會。

高市府表示，為吸引培訓人才，高雄市打造全台首座國家級產學研訓基地，設立國家重點領域校際研教園區。本次招商基地涵蓋研教園區C基地，位處左營、楠梓發展核心，肩負串聯半導體產業發展與人才培育的重要任務。

基地條件優越，步行5分鐘可抵達台鐵左營站；車程5分鐘內串聯高鐵左營站、漢神巨蛋及新光三越。

另外，為配合研教園區發展，高市府已依都市計畫法規定，將果貿段2地號及2-9地號劃定為都市更新地區，並於6月4日發布實施，透過公辦都更引進民間專業，融合左營舊城文化與創新研教，打造新舊共融城市發展典範。

高市府表示，為降低投資開發風險，高市府已完成研教園區C基地「園區第二會館及多功能活動中心」使用需求、完整規劃配置圖說、材料規範、地質鑽探、測量等資料彙整為「設計需求說明書」，並納入招商文件中公告，實施者可直接銜接後續興建工作。

此外，實施者除可分回2地號精華房地外，並可適用最高1.5倍都市更新容積獎勵，提高整體開發效益。在兼顧開發效益的同時招商文件亦要求實施者落實公益回饋責任。

其中，2-9地號（研教園區C基地）須興建「研教園區第二會館暨多功能活動中心」，並於完工後將房地分回市府，且須於申報開工後3年內完成建設。

2地號則須落實三級品管制度，得採分期開發方式辦理，並於申報開工後7年內完工。此外，實施者須捐贈80席公有停車位，並將基準容積10%的獎勵容積捐贈予高雄市都市更新基金，以兼顧公共利益與城市永續發展。

為呼應左營舊城歷史風貌，市府亦針對未來建築設計訂定明確規範。整體建築量體須採「漸退式設計」，建築高度由臨路側向基地內側逐步提升，以兼顧景觀視覺與環境融合。

2地號及2-9地號臨東門路側則須分別留設至少20公尺及30公尺退縮空間，以因應未來交通及景觀需求，並結合周邊公園綠地系統，塑造開放、友善且具發展潛力的都市環境。

高市府表示，「左營果貿都更案」已於6月1日公告，至9月30日下午5時截止收件，歡迎具備豐富開發經驗與專業實績的團隊參與，共同投入左營舊城轉型與高科技產業發展。