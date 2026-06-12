快訊

高雄民生醫院爆院內「本土登革熱群聚」感染 5人確診急降載防疫

喝到天亮！香酥鴨老闆撞死女清潔員「沒道歉也沒賠償」 國民法官判7年9月

桃園毒駕撞死探病男…護理師拿照片尋人 家屬躺病床聞訊崩潰大哭

聽新聞
0:00 / 0:00

左營果貿公辦都更招商 高市府：打造北高雄新地標

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
高雄市政府12日於台北舉辦左營果貿公辦都更招商。業者／提供
高雄市政府12日於台北舉辦左營果貿公辦都更招商。業者／提供

高雄市政府12日於台北舉辦左營果貿公辦都更招商，副市長林欽榮表示，全案預估可引進約146億元民間投資，透過公私協力活化2.48公頃市有土地，打造兼具產學研發展與城市更新效益的北高雄新地標，進一步強化大南方高科技人才培育能量。

高雄市府表示，高雄市自2020年8月以來，市府已推動24案公辦都更，累計投資金額達2,832億元。今年度公辦都更簽約金額已達600億元，左營果貿都更案如成功招商可望達800億元規模。

該案於6月4日在高雄辦理首場招商說明會獲業界熱烈迴響，為廣邀全國優質開發團隊參與投資，特別於台北辦理第二場招商說明會。

高市府表示，為吸引培訓人才，高雄市打造全台首座國家級產學研訓基地，設立國家重點領域校際研教園區。本次招商基地涵蓋研教園區C基地，位處左營、楠梓發展核心，肩負串聯半導體產業發展與人才培育的重要任務。

基地條件優越，步行5分鐘可抵達台鐵左營站；車程5分鐘內串聯高鐵左營站、漢神巨蛋及新光三越。

另外，為配合研教園區發展，高市府已依都市計畫法規定，將果貿段2地號及2-9地號劃定為都市更新地區，並於6月4日發布實施，透過公辦都更引進民間專業，融合左營舊城文化與創新研教，打造新舊共融城市發展典範。

高市府表示，為降低投資開發風險，高市府已完成研教園區C基地「園區第二會館及多功能活動中心」使用需求、完整規劃配置圖說、材料規範、地質鑽探、測量等資料彙整為「設計需求說明書」，並納入招商文件中公告，實施者可直接銜接後續興建工作。

此外，實施者除可分回2地號精華房地外，並可適用最高1.5倍都市更新容積獎勵，提高整體開發效益。在兼顧開發效益的同時招商文件亦要求實施者落實公益回饋責任。

其中，2-9地號（研教園區C基地）須興建「研教園區第二會館暨多功能活動中心」，並於完工後將房地分回市府，且須於申報開工後3年內完成建設。

2地號則須落實三級品管制度，得採分期開發方式辦理，並於申報開工後7年內完工。此外，實施者須捐贈80席公有停車位，並將基準容積10%的獎勵容積捐贈予高雄市都市更新基金，以兼顧公共利益與城市永續發展。

為呼應左營舊城歷史風貌，市府亦針對未來建築設計訂定明確規範。整體建築量體須採「漸退式設計」，建築高度由臨路側向基地內側逐步提升，以兼顧景觀視覺與環境融合。

2地號及2-9地號臨東門路側則須分別留設至少20公尺及30公尺退縮空間，以因應未來交通及景觀需求，並結合周邊公園綠地系統，塑造開放、友善且具發展潛力的都市環境。

高市府表示，「左營果貿都更案」已於6月1日公告，至9月30日下午5時截止收件，歡迎具備豐富開發經驗與專業實績的團隊參與，共同投入左營舊城轉型與高科技產業發展。

公辦都更 高雄 林欽榮

延伸閱讀

左營果貿都更台北招商 146億打造產學研新地標

北市信義區255億元大都更要來了！北醫大搶先進駐規劃智慧健康城

遠雄蘴靚3795坪大案壓境北高雄R21都會公園站

牽動草鴞棲地！北沙崙、南沙崙開發定位不同 台南議員促說清楚

相關新聞

左營果貿公辦都更招商 高市府：打造北高雄新地標

高雄市政府12日於台北舉辦左營果貿公辦都更招商，副市長林欽榮表示，全案預估可引進約146億元民間投資，透過公私協力活化2.48公頃市有土地，打造兼具產學研發展與城市更新效益的北高雄新地標，進一步強化大南方高科技人才培育能量。

SCFI 運價指數連七漲 貨櫃運價漲勢狂、美西漲幅12%

運價指數連七周上揚，漲幅還加大，北美線的走勢更狂，美西漲幅12%、美東漲幅10%，推升最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數於12日出爐，指數上漲至258.74點至2,985.22點，周漲幅9.48%。

雲端發票開獎 悠遊卡公司呼籲啟動「神器」 悠遊付發票中獎不漏接

悠遊卡（6035）公司今年上半年度發票中獎大豐收，在最新一期3～4月的統一發票開獎中，再度誕生一位百萬元雲端發票專屬獎的幸運兒。悠遊卡公司指出，想要將中獎獎金自動匯入帳戶的民眾，花3分鐘啟用「領獎神器」就能獎金輕鬆入袋。

高階玻纖布供不應求 台玻林伯豐：再砸20億、第三期產能目標明年投產

全球對高階PCB與CCL對低介電玻纖布（Low DK）、特殊規格的低膨脹係數（Low CTE）等高階玻纖布有高需求，尤其材料規格從M7進入M8、M9下，台玻（1802）董事長林伯豐12日在股東會後表示，由於客戶對產能需求量大，不僅日商日東紡產能已達極限，最快2027年下半年才有新產能釋出，而台玻12日股東會也通過再投資20億元，投入第三期產能，目標2027年完工。

禾榮科攜手西門子醫療 AB-BNCT 技術領域合作傳佳音

禾榮科（7799）12日表示，該公司與西門子醫療（Siemens Healthineers）於加速型硼中子捕獲治療（AB-BNCT）技術領域之合作，已取得關鍵初步成果，並於國際學術會議 PTCOG 2026（Particle Therapy Co-Operative Group）年會中共同發表，展現雙方在先進放射治療領域的深度技術整合能力與創新研發成果。

杏輝與日廠深化合作 攜手布局消化系統與癌症用藥市場

杏輝（1734）12日表示，近期持續加深與日廠之間的合作，已與日本Magmitt新簽消化系統用藥在台市場銷售代理權，並與日本Daito洽談共同合作的癌症用藥合約。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。