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高鐵台北站愛心伸援手 助腦麻家庭出遊圓夢

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
高鐵台北站協助「中華民國腦性麻痺協會」共18組家庭和志工前往高雄一日遊。高鐵／提供
高鐵台北站協助「中華民國腦性麻痺協會」共18組家庭和志工前往高雄一日遊。高鐵／提供

高鐵台北站深耕在地，12日協助「中華民國腦性麻痺協會」台北市大同發展中心共18組家庭和志工前往高雄一日遊。這趟旅程不僅圓了服務對象的夢，也為長期辛勞的照顧者們，創造難得的喘息時光。出發前，台北站邱奕貴站長親自送上祝福，希望透過高鐵的優質服務與無障礙友善設施，讓參與者共同留下美好回憶。

此行，首次搭乘高鐵的小意坐在窗邊，睜大眼睛看著窗外飛快變換的風景，不時轉頭對媽媽露出笑容。小意媽媽感性分享，作為一個身心障礙孩子的媽媽，帶孩子長途旅行，在經濟上是一筆不小的開銷，以前在規劃遠程旅遊時，都需要考慮再三才能做出決定，參加這次活動其實有點緊張，但實際接觸到高鐵人員的貼心服務，讓我們母女順順利利上了車，那一瞬間我的眼眶有點泛紅，原來我們也能這樣，輕鬆享受一趟單純的旅程。

中華民國腦性麻痺協會理事長劉漢宗表示，感謝台灣高鐵的支持，這趟旅程不僅讓服務對象拓展生活視野，更重要的是讓這些家庭累積快樂的回憶，也為照顧者注入了滿滿的能量。

高鐵台北站長邱奕貴表示，台灣高鐵持續實踐企業社會責任，為需要的人帶來鼓勵與正向力量。未來，台灣高鐵將秉持回饋旅客及社會的精神，讓高鐵不僅提供旅客安心乘車的環境空間，更是散播愛與幸福的交通運具。

高鐵 台北 腦性麻痺

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