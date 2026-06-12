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SCFI運價指數連七漲 貨櫃運價漲勢狂、美西漲幅12%

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
SCFI運價指數連七周上揚。示意圖／ingimage
SCFI運價指數連七周上揚。示意圖／ingimage

運價指數連七周上揚，漲幅還加大，北美線的走勢更狂，美西漲幅12%、美東漲幅10%，推升最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數於12日出爐，指數上漲至258.74點至2,985.22點，周漲幅9.48%。

貨櫃輪四大主要航線都上漲，其中歐洲、美西、美東線漲幅都逾一成以上，根據最新一期出爐運價，遠東到美西運價每FEU(40呎櫃)達5,101美元，較前一期上漲549美元，周漲幅12.06%；遠東到美東運價每FEU(40呎櫃)達6,321美元，較前一期上漲580美元，周漲幅10.1%。

其中遠東到歐洲運價每TEU(20呎櫃)達3,064美元，較前一期上漲459美元，周漲幅17.61%；遠東到地中海運價每TEU(20呎櫃)達4,172美元，較前一期上漲340美元，周漲幅8.87%；

近洋線方面，遠東到東南亞每TEU(20呎櫃)較前一周上漲34美元，周漲幅5.2%，遠東到日本關西、遠東到日本關東每TEU(20呎櫃)與前一周持平、遠東到韓國每TEU(20呎櫃)較前一周下跌13美元。

國內的物流業者指出，油價上漲、重要港口愈來愈壅塞及旺季備貨需求持續支撐市場，整體運價維持強勢。中東局勢及紅海風險尚未完全解除，市場普遍預期短期運價仍將維持高檔。美西北及美東航線艙位仍相對吃緊，艙位供給有限。船公司漲價態度明確，6月15日漲價已大致底定，6月底前市場需求強勁，仍偏強運行，運價及艙位緊張運價看漲。

運價 上海 歐洲

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