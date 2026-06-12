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三福化：半導體化工材料占比增 越南氣體廠明年投產

中央社／ 台北12日電

三福化工董事長巫信弘今天表示，面板廠群創陸續賣廠，觸控面板廠精金科技關廠，面板化工材料生意大幅減少，半導體製程化工材料占比攀升，兩者占營收比重已相近，另外越南一廠產能滿載，二廠整地中，預計2027年投產、生產氣體，供應當地散熱產業、製鞋業客戶。

三福化工今天舉行股東會。巫信弘會後受訪時指出，今年業績除受精金、群創關廠影響之外，相較去年也少了醫院高壓氧氣艙工程款收入；雖然今年下半年營運可望優於上半年，但若為客戶建置顯影液回收廠工程款可於6月入帳，將提升上半年業績，盼全年業績超越去年。

他說明，從以面板製程化工材料為主，轉型為半導體製程化工材料供應商，但知名半導體廠不易更換既有供應商，這也是業務拓展的瓶頸。因此除鎖定半導體廠製程回收廢化工材料，再重製化工材料能獲得原半導體廠再使用之外，也看好群創轉型跨入半導體領域，投入扇出型面板級封裝技術，將來擴大產能後，所需化工材料需求可期。

三福化說明，越南廠生產氮氧氬氣體，可供應半導體製程所需，也可供應越南廠商鞋底材發泡、煉鋼製程所需。另外，越南材料廠則可供應半導體、太陽能及其他電子業製程材料。

群創 半導體 科技

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