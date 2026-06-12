快訊

高雄民生醫院爆院內「本土登革熱群聚」感染 5人確診急降載防疫

喝到天亮！香酥鴨老闆撞死女清潔員「沒道歉也沒賠償」 國民法官判7年9月

桃園毒駕撞死探病男…護理師拿照片尋人 家屬躺病床聞訊崩潰大哭

聽新聞
0:00 / 0:00

高階玻纖布供不應求 台玻林伯豐：再砸20億、第三期產能目標明年投產

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
台玻董事長林伯豐。聯合報系資料照片／記者曾吉松攝影
台玻董事長林伯豐。聯合報系資料照片／記者曾吉松攝影

全球對高階PCB與CCL對低介電玻纖布（Low DK）、特殊規格的低膨脹係數（Low CTE）等高階玻纖布有高需求，尤其材料規格從M7進入M8、M9下，台玻（1802）董事長林伯豐12日在股東會後表示，由於客戶對產能需求量大，不僅日商日東紡產能已達極限，最快2027年下半年才有新產能釋出，而台玻12日股東會也通過再投資20億元，投入第三期產能，目標2027年完工。

台玻已通過第一代、第二代低介電玻纖布（Low DK）、特殊規格的低膨脹係數（Low CTE）玻纖布等三款電子級玻纖布產品認證，不僅成功大啖AI商機，更打開集團的新藍海市場。

林伯豐表示，台玻深耕電子級玻纖布約20年，目前全球玻纖布市占率約18%~20%，其中高階電子級玻纖布市占率約達40%，緊追在日東紡逾50%之後。

林伯豐指出，台玻高階電子級玻纖布擴產計畫分為三期，其中第一期已在今年投產，第二期預計今年底投入，12日股東會通過20億元擴充相關產能，確保第二代Low DK、Low CTE產能供給，預計第三期擴產計畫將在2027年完成。

林伯豐分析，在市場對高階玻纖布旺盛需求下，目前台玻就是全力配合客戶需求，快速提供產能。目前擴產方式採取產線升級，將部分低階產品移往中國大陸生產，將廠房空間全面做為生產第二代Low DK、Low CTE高階玻纖布，全力滿足客戶需求。

林伯豐表示，隨高階產品需求顯著成長，玻纖布營收占比可望提升至40%，成為集團重要成長動能。

林伯豐 台玻

延伸閱讀

智邦：龜山廠第3季放量 南寮及美、星廠明年量產

智邦審慎樂觀2026年下半年 市場需求優於預期

家碩科技新廠上樑啟新頁 迎戰先進製程擴產新紀元

全新通過6億元內購置土地 啟動新廠計畫

相關新聞

左營果貿公辦都更招商 高市府：打造北高雄新地標

高雄市政府12日於台北舉辦左營果貿公辦都更招商，副市長林欽榮表示，全案預估可引進約146億元民間投資，透過公私協力活化2.48公頃市有土地，打造兼具產學研發展與城市更新效益的北高雄新地標，進一步強化大南方高科技人才培育能量。

SCFI 運價指數連七漲 貨櫃運價漲勢狂、美西漲幅12%

運價指數連七周上揚，漲幅還加大，北美線的走勢更狂，美西漲幅12%、美東漲幅10%，推升最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數於12日出爐，指數上漲至258.74點至2,985.22點，周漲幅9.48%。

雲端發票開獎 悠遊卡公司呼籲啟動「神器」 悠遊付發票中獎不漏接

悠遊卡（6035）公司今年上半年度發票中獎大豐收，在最新一期3～4月的統一發票開獎中，再度誕生一位百萬元雲端發票專屬獎的幸運兒。悠遊卡公司指出，想要將中獎獎金自動匯入帳戶的民眾，花3分鐘啟用「領獎神器」就能獎金輕鬆入袋。

高階玻纖布供不應求 台玻林伯豐：再砸20億、第三期產能目標明年投產

全球對高階PCB與CCL對低介電玻纖布（Low DK）、特殊規格的低膨脹係數（Low CTE）等高階玻纖布有高需求，尤其材料規格從M7進入M8、M9下，台玻（1802）董事長林伯豐12日在股東會後表示，由於客戶對產能需求量大，不僅日商日東紡產能已達極限，最快2027年下半年才有新產能釋出，而台玻12日股東會也通過再投資20億元，投入第三期產能，目標2027年完工。

禾榮科攜手西門子醫療 AB-BNCT 技術領域合作傳佳音

禾榮科（7799）12日表示，該公司與西門子醫療（Siemens Healthineers）於加速型硼中子捕獲治療（AB-BNCT）技術領域之合作，已取得關鍵初步成果，並於國際學術會議 PTCOG 2026（Particle Therapy Co-Operative Group）年會中共同發表，展現雙方在先進放射治療領域的深度技術整合能力與創新研發成果。

杏輝與日廠深化合作 攜手布局消化系統與癌症用藥市場

杏輝（1734）12日表示，近期持續加深與日廠之間的合作，已與日本Magmitt新簽消化系統用藥在台市場銷售代理權，並與日本Daito洽談共同合作的癌症用藥合約。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。