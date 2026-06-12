禾榮科攜手西門子醫療 AB-BNCT技術領域合作傳佳音

禾榮科（7799）12日表示，該公司與西門子醫療（Siemens Healthineers）於加速型硼中子捕獲治療（AB-BNCT）技術領域之合作，已取得關鍵初步成果，並於國際學術會議 PTCOG 2026（Particle Therapy Co-Operative Group）年會中共同發表，展現雙方在先進放射治療領域的深度技術整合能力與創新研發成果。

禾榮科表示，該合作結合禾榮科自主研發之治療計劃系統（Treatment Planning System, TPS）與西門子醫療領先的放射診斷影像技術，並導入 AI 影像處理演算法，有效提升人體模型建構的精準度。研究結果顯示，透過影像假影抑制技術的應用，可顯著優化治療劑量計算精度，為 BNCT 臨床治療品質帶來關鍵性提升，亦為精準放射治療奠定更堅實的技術基礎。

禾榮科所自主開發的 Herizon Treatment Planning System（TPS）具備高速劑量計算核心，可將傳統 BNCT 需耗時數小時之複雜劑量模擬流程，大幅縮短至數分鐘內完成，同時維持高精度表現。藉由本次與西門子醫療的策略合作，成功突破傳統影像限制，進一步強化系統性能與影像整合能力，提供更精準之劑量評估。

此外，台灣臨床研究團隊亦於本屆大會中展現重要成果。台北榮民總醫院重粒子及放射腫瘤部主治醫師吳元宏，以及中國醫藥大學附設醫院放射腫瘤部主治醫師廖志穎，分別以AB-BNCT應用於「惡性肉瘤」及「復發性頭頸癌」為題進行學術發表，分享國內醫學中心與產學合作團隊的初步臨床經驗。

吳醫師的報告指出，惡性肉瘤普遍具有較高的輻射抗性，傳統光子放射治療時常效果有限，尤其當腫瘤浸潤或緊貼重要器官時，更是會造成投鼠忌器而無法給足劑量的困境；而BNCT作為具選擇性生物效應的創新治療模式，多數患者於治療後呈現腫瘤活性變化趨勢，在客觀療效評估上亦觀察到正向進展，尤其是在於重要器官功能的保存上，具有無法取代的潛力。

廖醫師於報告中指出，目前竹北 AB-BNCT 中心在復發性頭頸癌之治療經驗已累積一定成果，整體表現符合臨床預期。此外，AB-BNCT醫院可部署式方案之導入，有助於進一步提升治療流程效率與安全性，讓更多患者有機會接受相關治療。

除學術發表外，禾榮科亦於會場設置展位，展示台灣自主研發的AB-BNCT 技術成果。透過與全球專家學者及產業夥伴的深度交流，公司同步推動歐洲市場布局，積極掌握先進放射治療設備與整合解決方案的成長契機。同時，延續雙方先前對外揭示之合作基礎，Cosylab 與禾榮科技於本屆 PTCOG 年會期間進行面對面會晤，並舉行合作意向書簽署儀式，進一步確立雙方策略合作方向。此次合作的深化，象徵雙方由初步合作共識邁向實質推動階段，亦為 AB-BNCT 技術進軍歐美市場奠定重要里程碑。

禾榮科指出，未來雙方將持續深化於技術整合、國際市場拓展及臨床應用推進等面向的合作，共同加速 AB-BNCT 系統於全球市場的導入與臨床應用普及。

禾榮科表示，透過與西門子醫療及Cosylab等國際夥伴的策略合作，已成功串聯影像技術、治療計劃系統與臨床應用發展，逐步建構完整的AB-BNCT生態系。從核心技術突破、進階醫學影像整合、臨床初步成果的累積，到國際市場布局與跨國合作的持續深化，皆充分展現出台灣在先進放射治療領域的研發實力與國際競爭潛力。