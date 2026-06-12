杏輝與日廠深化合作 攜手布局消化系統與癌症用藥市場

杏輝（1734）12日表示，近期持續加深與日廠之間的合作，已與日本Magmitt新簽消化系統用藥在台市場銷售代理權，並與日本Daito洽談共同合作的癌症用藥合約。

杏輝指出，該公司副董事長李易達、總經理白友烺於日前赴日交流，延續2025年CPHI展會期間之交流成果，近日已分別與日本Magmitt Pharmaceutical等多家業者完成多項合作討論，雙方就藥品代工、進口銷售等業務深入交換意見，持續擴大台灣、日本與亞洲市場布局。

杏輝總經理白友烺表示，公司此次與已合作多年的日本Magmitt新簽消化系統用藥在台市場銷售代理權。該產品在日本同類市場長期名列最受歡迎品項，預期導入台灣後可望具備良好市場接受度，並進一步補強杏輝在消化系統用藥領域的產品線完整性。

杏輝指出，從市場需求來看，消化系統用藥具備明確剛性需求，根據健保署歷年用藥統計，相關藥物在國人整體用藥量中長期居前，而2023年的統計資料中亦顯示，便秘用藥為國人健保用藥量第三名，國內市場規模目前已突破新台幣8億元，年成長率維持約6%至8%，隨著台灣正式邁入超高齡社會，預計該品類具備長期且穩定的市場基礎。

除與Magmitt擴大合作外，杏輝也持續深化與日本Daito多年的合作關係，延續先前於CPHI Japan期間洽談的多項合作案，雙方多元跨國合作項目已陸續進入交貨階段，其中包括共同合作的癌症用藥委託製造外銷合約；除此之外，杏輝目前也正與多家日本國際級藥廠洽談藥品代理、委託製造、共同開發、技術授權及市場專屬銷售等多元模式，合作內容涵蓋癌症用藥外銷、消化系統用藥代理、三高藥物技術授權在台製造販售，以及多項原料專屬開發等，也進一步彰顯杏輝在亞洲製藥供應鏈中的協同能力與品質信賴度。

杏輝表示，若相關布局陸續落實，杏輝可望達成三項效益，包括強化癌症用藥產品組合、攜手日本藥廠拓展日本及亞洲市場，以及提升整體產線稼動率與外銷占比。隨著海外合作夥伴關係持續深化、區域市場布局逐步擴大，杏輝在全球製藥供應鏈中的戰略角色可望進一步提升，也有助台灣製藥品牌擴大國際能見度。