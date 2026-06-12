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信義居家樂齡論壇 探討高齡友善居住解方

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
信義居家5月28日舉辦「2026信義生態圈樂齡居住高峰論壇」，邀請衛福部長照司、臺北市都市更新處及居家服務產業代表，從長照政策、老宅延壽到居家安全實務，探討高齡友善居住的未來方向。（圖：信義房屋提供）
信義居家5月28日舉辦「2026信義生態圈樂齡居住高峰論壇」，邀請衛福部長照司、臺北市都市更新處及居家服務產業代表，從長照政策、老宅延壽到居家安全實務，探討高齡友善居住的未來方向。（圖：信義房屋提供）

人口老化、住宅老化，台灣「雙老」困局迫切。信義居家於5月底舉辦樂齡居住高峰論壇，整合長照3.0政策、老宅修繕補助與居家安全實務，攜手衛福部長照司、臺北市都更處及產業業者，共同探討高齡友善居住的解方。

衛福部長照司分享今年(2026)上路的長照3.0，以健康老化、在地安老、安寧善終為願景，延續社區基礎、以人為本與連續照顧等方向，並強化智慧照顧、家庭支持與醫療照顧整合。其中，智慧科技、輔具、居家無障礙環境改善等新制，也讓居家空間成為長照支持的重要一環，有助減輕家庭照顧負擔，並提升長者自主生活能力，長照政策已不只是在服務端擴充，更是將「家」納入照顧現場。

臺北市都市更新處以「實踐在地安老居住願景」為題，說明現行整建維護補助及老宅延壽相關政策，臺北市近2年整建維護案件申請量漸有成效，形成示範及外溢效益，另於5月28日公告受理老宅延壽計畫，第1波受理時間3個月，後續將採中央與地方補助政策雙軌併行，民眾可依自身建築物條件選擇最佳補助方案。對高齡家庭而言，電梯增設、公共空間改善、公共管線更新與建物安全提升，都是支持長者安心留在熟悉生活圈的重要基礎。

信義居家表示，政策資源若要真正走入民眾生活，仍需仰賴第一線服務與專業轉譯。信義居家長期透過講座、社區活動與合作單位接觸民眾，將老屋修繕、居家安全、無障礙規劃等知識轉化為可理解、可行動的建議，也持續透過信義生態圈整合居住生活服務，並結合「社區幫」社區E化APP平台串聯社區住戶與管理需求，協助民眾在不同人生階段找到合適資源。

論壇同時邀請信義居家認證合作廠商分享實務經驗：采金房室內裝修設計從全齡友善空間出發，說明如何透過收納簡化、無門檻動線、與智慧科技應用等面向，讓住宅能夠回應高齡者居家安全與自主需求；居家安全達人則聚焦高齡居家局部煥新，提醒民眾許多居家危險可透過小規模改善提前降低，也可運用不同規格輔具，讓長者保有隱私尊嚴，並減輕照護者負擔；而居家整聊室則聚焦在如何透過溝通與了解及整理技巧，讓長者對冗餘物品勇敢斷捨離，讓空間回到整潔、簡約且安全的狀態。

面對高齡化社會，產業服務品質與可信任機制也需要同步提升，信義居家持續推動「信義居家認證合作廠商」制度，針對合作廠商合法登記、專業資格與服務品質進行審核與定期檢視，期望讓民眾面對裝修、修繕、居家安全與高齡友善改造需求時，能更有效找到值得信賴的服務資源。而樂齡居住的核心，在於讓民眾在熟悉生活中保有安全、尊嚴與自主。

論壇現場也安排Homy信福商城商品體驗活動，讓民眾實際接觸與了解高齡友善、居家生活相關商品與服務， 未來信義生態圈將持續串聯政府、產業與社區，讓長照、老宅更新與居家服務之間形成更清楚的連結，協助更多家庭提前思考居住安排，也讓高齡友善從倡議走向可被實踐的日常。

長照 公共

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