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住宅補貼資格調整 新竹升級獨立級距、六都財產門檻全面調整

經濟日報／ 記者胡順惠／即時報導
住宅補貼新制約9月受理申請。記者劉明岩／攝影
住宅補貼新制約9月受理申請。記者劉明岩／攝影

內政部近日預告修正2026年度住宅補貼對象所得及財產標準，其中除全面調整所得及財產門檻外，最受矚目的是新竹縣市首度自「其他縣市」級距中獨立列出，反映近年房價及交易總價明顯攀升；此外，自購住宅貸款利息補貼的動產限額也出現大幅調整，部分縣市申請門檻明顯下修，而不動產限額則全面提高，顯示政府同步因應房價上漲趨勢調整補貼資格。

此次修正最大的變化之一，是新竹市及新竹縣不再併入「其他縣市」計算，而是單獨列級距。內政部解釋，主要是依據2025年第2季各地區買賣契約總價中位數重新計算後，新竹縣市已進入新的級距，因此從原有分類中獨立出來。

在自購住宅貸款利息補貼部分，申請人的動產限額也出現明顯變化。以新北市及桃園市為例，動產限額均由479萬元調降至471萬元；台南市及高雄市則從479萬元大幅降至331萬元，等於存款、股票等動產資產較多的民眾，未來申請補貼時將面臨更嚴格的資格審查。

不過，另一方面，不動產限額則全面提高。以台北市為例，不動產限額由943萬元提高至992萬元；新北市由675萬元提高至708萬元；桃園市由663萬元提高至705萬元；台中市也從560萬元提高至579萬元。

觀察六都變化，不動產限額幾乎全數上調，其中台北市增加49萬元最多，桃園市增加42萬元居次，新北市則增加33萬元，推估此次調整是反映近年房價持續上漲，若維持原有標準，部分原本符合資格的家庭可能因房地價值增加而被排除在補貼範圍之外，因此政府同步放寬不動產認定標準。

內政部表示，本次修正主要是配合2026年度最低生活費、中低收入戶財產標準及各地房市交易資料更新辦理，希望讓住宅補貼制度更貼近現況，並維持補貼資源配置的合理性。

住宅補貼對象一定所得及財產標準修正後版本。內政部／提供
住宅補貼對象一定所得及財產標準修正後版本。內政部／提供

新竹 新竹縣 內政部

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