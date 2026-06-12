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台航召開董事會 推選董事魏健宏自即日起接任董事長

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
台航董事會，推選董事魏健宏自即日起接任董事長，交接典禮由交通部常務次長林國顯擔任監交人，在全體董事及與會貴賓見證下，交接儀式順利圓滿完成。台航／提供
台航董事會，推選董事魏健宏自即日起接任董事長，交接典禮由交通部常務次長林國顯擔任監交人，在全體董事及與會貴賓見證下，交接儀式順利圓滿完成。台航／提供

台航（2617）於12日召開董事會，推選董事魏健宏自即日起接任董事長，並於會後舉行交接典禮。典禮由交通部常務次長林國顯擔任監交人，在全體董事及與會貴賓見證下，交接儀式順利圓滿完成。

林國顯交接典禮致詞中指出，交通部身為台航的主管機關，同時也是代表政府持股的大股東，對於台航公司長年以來的營運成果與努力，特別給予高度的肯定。林國顯也代表交通部向卸任董事長劉文慶表達最誠摯的感謝與敬意，在他的帶領下，台航公司展現了高度的營運韌性與治理成效，不僅在波動激烈的國際航運市場中穩健成長，更在公司治理與企業永續發展上，交出一張極為亮眼的成績單。

林國顯表示，為延續台航公司的發展重任，非常榮幸能邀請到魏健宏博士擔任新任董事長，對於魏董事長的專業能力與領導統御充滿信心，相信他能發揮產官學合作的專長，引領台航公司在既有的穩健基礎上，迎接新時代的挑戰。

新任董事長魏健宏擁有美國馬里蘭大學博士學位，專精領域涵蓋公共運輸、交通安全及智慧型運輸系統等核心技術，曾長期任教於國立成功大學交通管理科學系，培養無數優秀交通管理人才投入於公私部門服務，對我國交通建設與運輸發展貢獻卓著。魏董事長亦曾擔任中華郵政股份有限公司董事長，任內積極推動郵政業務數位轉型與智慧物流，並持續強化公司治理，深獲各界肯定。

魏健宏表示，首先感謝行政院、交通部長官與公司董事會的信任與支持，賦予其帶領台航公司持續成長與發展的重責大任，這不僅是一項榮譽，更是一份責任。他同時感謝前任董事長劉文慶於任內為公司奠定穩健發展基礎，未來將善用劉董事長所建構之年輕化的船隊及穩健財務體質等優勢，在快速變動的海運市場環境中，持續提升公司營運績效，並為股東創造更大價值。

魏健宏同時為國立成功大學名譽教授，並擔任中華航空股份有限公司董事，憑藉其深厚的學術專業、豐富的產業歷練及公司治理經驗，相信將有助於台航公司持續推動永續經營，並為公司長遠發展注入新動能。

台航於12日召開董事會，推選董事魏健宏自即日起接任董事長，並於會後舉行交接典禮。台航／提供
台航於12日召開董事會，推選董事魏健宏自即日起接任董事長，並於會後舉行交接典禮。台航／提供

林國顯 交通部

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