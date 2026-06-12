交通部將砸572億元升級商港 2031年貨櫃量挑戰1,550萬 TEU

交通部規劃2027至2031年「國際暨國內商港整體規劃及發展計畫」，預計投入572億元推動全台商港升級建設，涵蓋七大國際商港及四處國內商港，共計107項工程，目標打造智慧、安全、永續及具韌性的港群體系。交通部航政司長韓振華表示，整體計畫已於今年5月底報行政院審議，待核定後將全面推動。

韓振華指出，本次計畫以「深化港埠基礎、健全服務機能、創造多元發展、打造永續韌性」為四大主軸，因應全球海運市場快速變化、鄰近港口競爭加劇及綠色航運趨勢，台灣商港須提前布局新能源與智慧化轉型，以維持國際競爭力。

針對外界關注高雄港國際排名下滑，韓振華表示，目前全球貨櫃港競爭激烈，高雄港2025年貨櫃吞吐量排名約為全球第22名，相較過去曾進入前十名已有變化，主因包括中國大陸港口持續擴張，以及台灣產業結構轉型，AI與半導體等高附加價值產品多轉向空運。

他強調，港口競爭已不再單一依賴貨櫃量，未來將以多元功能評估港口發展，包括郵輪觀光、離岸風電支援、新能源加注、智慧港口建設及港區觀光開發等，以提升整體港埠價值。

不過韓振華也指出，高雄港在國際專業評比中仍具優勢，依據挪威相關航運機構評比，高雄港在港口生產力、作業效率與智慧化程度表現亮眼，排名全球第9名，顯示營運效率仍維持國際水準。

針對經費來源，韓振華表示，本次572億元將由航港建設基金及台灣港務公司營業基金支應，依年度預算逐步編列，並非額外新增特別預算。其中計畫自2027年起執行，相關經費將隨年度計畫逐步投入，用於港埠基礎設施、智慧化設備及新能源布局等項目。

韓振華說明，國際商港將以「永續、智慧升級」為發展方向，聚焦三大主軸。首先是強化貨櫃樞紐功能，高雄港第三及第五貨櫃中心將進行升級，預計2027年及2029年分別可支援1.8萬TEU及2.4萬TEU超大型貨櫃輪靠泊，以鞏固轉運樞紐地位。

其次為活絡港市水岸觀光，基隆港將結合威海營區土地釋出推動BOT開發，引入複合商業設施，並串聯東4、東5碼頭後線空間，打造水岸休憩廊帶，強化郵輪經濟動能。

第三為打造智慧永續綠港，台北港、台中港及高雄港將推動圍堤造地工程，提供生質燃料、LNG、甲醇、氫能及氨能等新能源產業用地，同時導入AI與智慧管理系統，提升營運效率。

在國內商港部分，韓振華指出，將以維持客貨運功能、滿足離島民生需求及帶動觀光發展為主軸。澎湖馬公港將結合金龍頭營區搬遷後土地，推動整體開發，導入旅宿、餐飲、市集及藝文設施，打造兼具海運與觀光功能的濱海園區。同時，將推動澎湖馬公港、龍門尖山港區及馬祖猛澳、青帆港區浮動碼頭工程，提升離島交通安全與便利性；並增建金門料羅港區、澎湖龍門尖山港區及布袋港貨運設施，以強化貨運能量。

交通部預估，至2031年底全台港群貨櫃量可達1,550萬TEU，國際航線客運量約140萬人次；國內商港客運量將達530萬人次，貨運量約530萬公噸。

韓振華表示，整體規劃已於2026年完成跨部會整合並報行政院，待核定後將加速推動。