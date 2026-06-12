勞動部擴大起重機汰舊換新補助 每輛最高140萬元

為降低移動式起重機因結構老舊衍生之安全風險，落實「強化職場減災行動計畫」，勞動部12日修正發布「移動式起重機汰舊換新及強化安全作業補助要點」。此次修正除擴大補助對象，並新增關鍵零組件維修補助，單輛最高補助金額達140萬元。

勞動部表示，期盼透過實質的經費挹注減輕中小企業或自營作業者負擔，鼓勵雇主踴躍申請，共同打造更安全、健康的勞動環境。

勞動部指出，大型移動式起重機價格昂貴，購買者多為具一定規模之事業單位。為鼓勵業者選購具本質安全設計之新機具，本次修正補助對象，由原先的小規模企業或自營作業者，擴及符合條件之中小企業。

另依據統計資料顯示，車齡達25年以上的起重機，其申請廢用比例明顯偏高；為更貼近產業實務需求，此次特別將「老舊移動式起重機」的認定標準，由出廠30年以上，下修至25年以上，相關修正重點如下：

一、汰舊換新補助最高140萬元：針對輪行或履帶移動式起重機，小規模企業或自營作業者購買新車，依噸數不同，每輛最高可補助140萬元。

二、新增載人吊車汰舊換新補助：配合危險性機械及設備安全檢查規則修正擴大納管未滿3公噸塔吊及載人吊車，本次汰舊換新補助針對危險性機械之「載人積載型移動式起重機」不分噸數皆納入補助對象。

三、擴大關鍵零組件維修補助：針對尚無意願汰舊換新吊車車主為降低吊車老舊風險，本次新增「迴轉裝置(旋轉盤)」關鍵零組件維修費用補助。

只要透過財團法人職業災害預防及重建中心審查合格之專業檢修廠實施迴轉裝置維修，即可補助50%維修費用，其中，積載型起重機每輛最高補助3萬元；輪行或履帶移動式起重機每輛最高補助15萬元。

四、換裝事件紀錄器及保養補助：經專業檢修廠換裝事件紀錄器，補助安裝費20萬元。每年經由專業檢修廠定期保養及自動檢查，每輛車補助費用5千元。

勞動部呼籲，起重機具具本質安全是保障第一線勞工生命安全的關鍵，雇主切勿心存僥倖忽視機具保養。補助申請請洽中華起重升降機具協會，將依收件先後順序辦理，當年度支應經費用罄時即停止受理。