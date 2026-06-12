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台中房市大洗牌！10大熱門路段太平「環中東路」封王 梧棲4條路入榜

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市區景觀。記者趙容萱／攝影
台中市區景觀。記者趙容萱／攝影

根據聯徵中心最新數據顯示，去年台中市十大購屋門路段大洗牌，傳統市區蛋黃區退位，由居蛋白區的「太平區環中東路三段」以全年突破千件成交量奪冠，梧棲區也有4路段進入前十，顯示購屋主力已回歸自住族群，購屋需求往蛋白區移動。

中信房屋研展室彙整財團法人金融聯合聯徵中心數據，去年台中市前10大熱門購屋路段依序分別為太平區環中東路三段1060件、梧棲區臨港路四段729件、梧棲區八德東路520件、北屯區環太東路497件、梧棲區八德路一段489件、梧棲區四維中路486件、北區進化路354件、沙鹿區永寧路一段330件、西屯區市政路281件，以及北屯區南興路271件。

中信房屋研展室副理莊思敏指出，在前10大熱門購屋路段中，太平、梧棲、沙鹿等外圍區域一舉拿下6個席次，推估與蛋黃區開發趨於飽和，加上政府持續打炒房下，購屋主力已回歸自住族群，在精華區房價居高不下，不少購屋族以通勤時間換取居住空間，向蛋白區移動，也讓蛋白區房市交易同步升溫。

莊思敏指出，梧棲區同時有4條路段進榜。近年海線地區受惠於台中港特定區開發、三井Outlet、離岸風電產業園區以及捷運藍線建設議題帶動，價格優勢明顯，磁吸首購族卡位。

莊思敏指出，從本次熱門購屋路段的分布來看，台中房市已呈現出「逐房價而居」的趨勢。在房市回歸自住買盤後，購屋族不再一味追逐高不可攀的傳統精華區，而是更重視居住負擔能力、交通便利性與未來發展潛力。尤其在「總價當道」的市場環境下，具備親民房價、重大建設與產業發展題材的區域，未來將會是剛性買盤布局的主要戰場。

台中市區景觀。記者趙容萱／攝影
台中市區景觀。記者趙容萱／攝影

梧棲 台中 台中市

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