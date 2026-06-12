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車程5分鐘直達北士科！士林「承德好室」社宅最快2029年完工

經濟日報／ 記者胡順惠／即時報導
承德好室12日正式動土。業者／提供
承德好室12日正式動土。業者／提供

北市士林區首座中央社宅「承德好室」12日正式動土，預計2029年完工，將提供87戶社會住宅及多項社福設施，總工程經費約6.95億元，由中央全額投資興建。這也是中央在台北市動土的第8處社宅。

「承德好室」基地位於士林區承德路四段與士商路街廓內，前身為國防部承德營區。基地鄰近士林運動中心、承德公園、士林區行政中心及士林商圈，周邊還有科教館、兒童新樂園、市立圖書館士林分館及臺北表演藝術中心等文教休閒設施，生活與育兒機能完善。

交通方面，基地距離捷運淡水信義線士林站約900公尺，距興建中的環狀線北環段Y25站約500公尺，開車5分鐘可抵北士科園區，10分鐘內可銜接中山北路及國道1號，具備便利通勤條件。

國住都表示，「承德好室」規劃興建1棟地上12層、地下3層建築，共87戶居住單元。一樓將設置店鋪空間，提升街區商業機能；二、三樓則配合地方需求，規劃身心障礙者社區日間作業設施、小作所、身障日照中心及社區居住空間，打造兼具居住與社福功能的共融社區。

在公共空間設計上，基地透過退縮留設入口廣場及植栽綠化，串聯承德路與士商路既有人行綠廊，希望打破過去營區封閉印象，提供居民與鄰里共享的休憩空間。

國住都指出，士林區擁有豐富文教資源及成熟生活機能，近年隨著北士科園區高科技產業聚落逐漸成形，帶動產業人才進駐，未來居住需求可望持續增加。

除12日動土的「承德好室」外，位於捷運芝山站旁的「芝山安居」也將陸續推動，未來將共同提供北市更多可負擔居住選擇，支援產業發展與人才留用。

台北市士林區社宅「承德好室」完工模擬圖。國住都／提供
台北市士林區社宅「承德好室」完工模擬圖。國住都／提供

社宅 北士科 中央

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