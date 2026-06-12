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「顧問式銷售」創佳績 中和建案開賣5個月結案

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
富時代總經理阮智偉（左起）、富足家總理黃義盛、寶和建設副總經理陳威丞。業者／提供
富時代總經理阮智偉（左起）、富足家總理黃義盛、寶和建設副總經理陳威丞。業者／提供

寶和建設今表示，位於中和國小旁新建案「好植」，5月單月銷售近2成，全案宣告結案。寶和董事長張應偉表示，寶和今年將於雙北市中心推出4案、總銷達30億元。

負責銷售的富時代地產總經理阮智偉表示，大環境轉好、「好植」具備市中心地段、產品與總價優勢，加上採取創新的顧問式銷售，深入了解購屋端實際需求與痛點，是好植能寫下正式開案5個月即結案的關鍵。

他表示，5月央行貸款鬆綁，消費者購屋信心增加，加上自住與置產比例改變，購屋者認清好地段房價下跌不易，且中和地區房價持續上漲的消息不斷，因此縮短了購屋考慮期。

另外，5月股票高檔震盪，部分股民由股轉房、將股票獲利了結，加上自住客也放棄等待房價下跌，也讓中和在這波購屋資金浪潮下買氣不俗。

阮智偉表示，中和地區強案環伺，包括「漢皇方圓」、「大同新紀元」、「漢皇river sky」，但「好植」的產品定位精確。2房住宅規劃戶戶有玄關、雙面採光等產品硬體條件，在精華土地稀缺的中和地區相當少見。

另外，「好植」的建築量體與廣告預算雖然相對有限，但採取田野調查搭配新式銷售，與準購屋客互動，協助他們規劃購屋計畫與資產配置，透過這種深度的相處模式，建立起客戶的高度信任感。

阮智偉表示，傳統代銷透過現場3個小時銷售時間、再約回訪來針對產品面說明，富時代推行的顧問式行銷，如同精品服務模式，採取一對一貼身顧問服務，引導客戶說出自己真正在意的需求，「解決客戶痛點再談銷售」，不僅縮短與客戶的距離，更能精準提供對的產品，進而加快成交節奏。

此外，寶和建設推出保固與安心成家方案，包括5年免管理費、贈送價值20萬元的家電好禮，承諾在2年保固期滿時主動提供再服務，也受到區域客青睞。

寶和建設董事長張應偉堪示，未來，寶和建設將與多家夥伴策略聯盟、緊密合作，延續「顧問式行銷」的成功模式。2026年預計於雙北明德捷運站旁、天母案、內湖碧湖案以及板橋新板特區案等推出4大新案，總銷達30億元。

房價 中和 央行

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