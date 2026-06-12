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和泰集團包材大廠大全彩藝 「黃烈火家族第四代」接棒董事長

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

和泰集團旗下軟式包材大廠大全彩藝工業公司11日傍晚在新竹產業園區舉行新舊董事長交接。會場眾賓雲集，除大全彩藝前任董事長黃志誠、新任董事長黃思博外，還包括大全彩藝董監事、和泰汽車關係企業主管、新竹產業園區服務中心主管、新竹工業區廠商協進會理事長及包材產業供應鏈主管等各界人士出席。

大全彩藝董事會今年5月進行改選換屆，並推選由黃烈火家族的第四代成員–黃思博接下了大全彩藝董事長的棒子。

大全彩藝創設於1963年，其創辦人同和泰汽車為台灣知名企業家黃烈火，亦是大全彩藝的第一任董事長，後續接任的董事長尚包括蘇燕輝（前和泰汽車集團總裁）、黃克銘、張景涵、黃國選及黃志誠等五位。

新接班的第七任董事長黃思博致詞表示，將繼承曾祖父當年創辦大全彩藝的初衷與職志，持續為大全彩藝及台灣軟式包材產業投入新的貢獻和力量，並承諾為台灣以至於全世界的產業提供最優質的包材代工生產及服務。

新竹 和泰

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